Afinal quanto custam os componentes do iPhone 12 e do iPhone 12 Pro?

Um exercício que normalmente é feito depois de um novo smartphone de topo chegar ao mercado é a avaliação do custo dos seus componentes. Por norma estes ficam sempre longe do valor final, levando sempre à questão: Vale a pena pagar tanto por um smartphone?

Desta vez foi o iPhone 12 e o 12 Pro a ser avaliado e, depois de desmontados, foram avaliados. Ficámos agora a conhecer quanto custam os materiais dos novos smartphones da Apple. O valor vai certamente surpreender todos.

iPhone 12 e do iPhone 12 Pro foram avaliados

Sempre se soube que o preço final de um smartphone está longe de ser igual ao que este custa fabricar. Há que ter em conta muitos fatores e que influenciam o preço final destes equipamentos. Não podemos também esquecer que há lucros a serem obtidos.

Uma recente análise feita pelo Nikkei Asia veio revelar uma informação que muitos procuravam. Falamos da origem e do valor dos componentes do novo iPhone 12 e 12 Pro, revelando assim uma parte importante dos custos associados a estes 2 smartphones.

O preço dos componentes dos novos smartphones

Assim, temos um valor de 313 euros (373 dólares) para o iPhone 12 e um valor de 341 euros (406 dólares) para o iPhone 12 Pro. Recordamos que estes smartphones têm preços que começam nos 829 € e nos 1179 €. A diferença é grande, mas existem fatores que pesam aqui.

Os valores apresentados referem-se apenas aos componentes que compõem os smartphones da Apple. Há ainda que ter em conta os custos de montagem, de marketing e de desenvolvimento, bem como outros custos referentes ao transporte e comercialização.

A origem destes componentes

Outro dado importante tem a ver com a origem dos componentes do iPhone 12 e 12 Pro. Ao contrário de outros anos, a maioria vem da Coreia do Sul (26.8%), da Europa (21,9%) e dos EUA (21,9%). O componente mais caro é o ecrã OLED da Samsung (70 dólares) e o modem 5G X55 da Qualcomm (90 dólares).

É curioso ver que dois smartphones com uma diferença de preço 350 têm apenas uma diferença de 28 euros no valor dos componentes. Apesar de ser uma situação já bem conhecida e discutida, não deixa de ser uma diferença substancial.