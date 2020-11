A integração do Chrome com os sistemas operativos é já grande e quase simbiótica. Ambos precisam um do outro para que possam estar presentes na Internet e dar aos utilizadores o que precisam para descobrirem tudo o que esta oferece.

Ao longo dos anos o Chrome tem melhorado em várias áreas, sempre para ser mais útil e mais de simples de usar. A última novidade permite que sejam dados comandos diretamente na Omnibox, a barra de endereço deste browser.

Grandes melhorias no Chrome

A mais recente versão do Chrome está recheada de novidades. Para além de ter recebido melhorias substanciais no desempenho, tem também um leitor de PDFs totalmente redesenhado e melhorado, para assim ser melhor de usar.

A novidade que hoje trazemos está também nessa nova versão e pronta a ser usada. Falamos da possibilidade de darmos comandos diretamente na Omnibox, a barra de endereço do Chrome. Basta escrever e estes surgem para serem usados.

Dar comandos a este browser é simples

Apesar de presente e pronta, esta novidade tem de ser ativada. Para isso abram o endereço chrome://flag e procurem por “Omnibox suggestion“. Vão encontras as flags Omnibox suggestion button row e Omnibox Pedal Suggestions, que devem ativar e depois reiniciar o Chrome.

Assim que o Chrome for reiniciado vão poder começar a usar esta novidade. É muito simples e requer apenas que escrevam o comando que querem. Exemplos como traduzir esta página, abrir separador anónimo ou eliminar histórico vão mostrar o comando que podem usar.

Só precisa de escrever na linha de comando

Claro que depois só precisam de carregar no ícone para que a ação se realize A lista de comandos não é longa, mas podem testar as que mais usam para garantir se existem. Todos estes comandos estão no nosso português, prontos a serem usados.

Esta é mais uma excelente melhoria que a Google traz para o seu browser. Assim, o Chrome pode ser usado sem rato e sem terem de abrir menus e opções para o poderem gerir. Mais uma vez esta proposta inova e mostra como poderá ser o futuro destas apps.