Muito para além de tudo o que tem conquistado no mercado dos smartphones, a Huawei tem sabido crescer e conquistar novas áreas. Uma a que tem dado muita atenção é a dos smartwatches e das smartbands.

Estes equipamentos, essenciais nos dias de hoje, estão a crescer e principalmente a ganhar adeptos, que os usam para funções que um relógio hoje não tem. Pois estes deram agora uma nova posição à Huawei e a empresa cresceu, dominando já o mercado dos Wearables de pulso.

Com uma preocupação crescente com o fitness e o bem-estar, os utilizadores têm-se virado para os utilizadores smartwatches e para as smartbands. Estas estão inegavelmente cada vez no centro do mercado dos wearables e são uma das áreas que mais tem crescido ao longo dos últimos tempos.

Os mais recentes dados da IDC mostram que no segundo trimestre de 2020 a Huawei foi a empresa que mais cresceu e mais quota de mercado ganhou. Esta sua prestação garante-lhe agora o domínio ma área dos wearables de pulso, onde encontramos smartwaches, relógios mais básicos e smartbands.

Top 5 Wrist Worn Wearables Companies by Shipment Volume, Market Share, and Year-Over-Year Growth, Q2 2020 (shipments in millions)

Empresa Remessas 2T20 Quota mercado 2T20 Remessas 2T19 Quota mercado 2T19 Crescimento Ano após ano Huawei 8,1 24% 5,5 15,7% 45,8% Xiaomi 6,9 20,4% 5,9 16,8% 16,6% Apple 5,8 17,1% 5,1 14,4% 13,7% Fitbit 2,5 7,3% 3,5 9,8% -29,3% Garmin 1,5 4,5% 1,7 4,7% -8,5% Outros 9,0 26,7% 13,6 38,6% -34,0% TOTAL 33,7 100,0% 35,3 100,0% -4,4%

O crescimento da Huawei trouxe-lhe um aumento de 45,8% no acumulado face ao mesmo período de 2019. Este valor coloca-a sobretudo como a empresa que mais cresceu nos últimos meses nesta área específica do mercado.

Os valores apresentados pela IDC revela que tem agora 24% de quota de mercado, tendo crescido dos 15,6% face ao mesmo trimestre de 2019. Para isso contribuíram os 8,1 milhões de dispositivos que enviou para venda nos diferentes mercados.

Segundo a marca, o grande responsável por este crescimento foi certamente a sua linha Watch GT 2, com vários modelos disponíveis, e que a marca lançou este ano. Há, entretanto, que contar ainda com a ajuda de outros dispositivos, na área das smartbands e que a empresa desenvolveu.

Este salto que a Huawei deu nesta área, de Wearables de pulso, mostra que a empresa tem sabido reinventar-se. Deixou de ser um fabricante de smartphones e tem já um leque de produtos muito grande, principalmente em áreas-chave. Os seus Watch GT 2, oferecem acima de tudo o que se pode esperar de um smartwatch de topo.