Análise: Huawei Band 8, uma smartband repleta de funcionalidades e muito acessível

A Huawei Band 8 é uma smartband que custa 69,99 € e tem integrados alguns dos melhores sensores e funcionalidades para monitorização da atividade física diária e para ter acesso a informações e controlos rápidos de ações comuns do dia a dia. Venha conhecer.

Hoje ter um relógio no pulso, significa ter uma peça de tecnologia como extensão do smartphone. As opções são muitas no mercado, mas há marcas que se destacam e a Huawei é uma delas nas mais diversas gamas.

A pensar nos mais jovens e em quem não quer gastar muito dinheiro, mas necessita que uma smartband fiável, a Huawei lançou a Huawei Band 8.

Especificações Gerais da Huawei Band 8

A Huawei Band 8 é uma smartband pequena e discreta, muito leve (apenas 14g), com acabamentos de qualidade. Está disponível nas cores preto, rosa Sakura e verde esmeralda, sendo que a cor da estrutura do relógio acompanha a cor da bracelete.

O ecrã é tátil e tem 1,47" com 194 × 368 píxeis, tem sensores de inércia de 6 eixos (acelerómetro, giroscópio e bússola) e sensor ótico de frequência cardíaca.

Na lateral do ecrã existe um botão tátil que dá acesso às aplicações ou ao mostrador principal. Com um toque mais longo, permite aceder ao menu para reiniciar ou desligar a smartband.

Destaca-se ainda a resistência a água 5ATM, o que faz dele uma boa opção para acompanhar desportos como a natação, tem ligação Bluetooth 5.0 e é compatível com EMUI 5.0 ou superior, Android 6.0 ou superior e iOS 9.0 ou superior.

O carregamento é feito via porta magnética a 5V/1A e a marca promete uma autonomia de até 14 dias.

Emparelhamento ao smartphone

Para ligar a smartband ao smartphone é necessário instalar no telefone a app Huawei Health. No manual de instruções rápidas existe um código QR de acesso direto à loja de apps da Huawei, para instalar no Android ou na EMUI. Para iOS a app está disponível na App Store.

Dentro da app, em Dispositivos, deve ser selecionada a opção Adicionar Dispositivos e seguir o processo de emparelhamento, que vai surgindo nos ecrãs.

É importante dar todas as permissões necessárias para que as notificações, informações de meteorologia, contactos... tudo fique a funcionar devidamente entre o smartphone, a app e a smartband.

Tecnologias de topo numa smartband acessível

A Huawei colocou na sua smartband algumas das mais importantes tecnologias que acabam por ser transversais aos seus vários smartwatches, as chamadas Tecnologias Tru Series. A Huawei Band 8 vem equipada com o sistema HUAWEI TruSleep 3.0, que diz acompanhar cada segundo de sono, ao mesmo tempo que fornece as ferramentas e dicas necessárias para dormir bem todas as noites.

O HUAWEI TruSeen 5.0 permite que a pulseira monitorize automaticamente o nível de SpO2, e notifique imediatamente se este descer abaixo do intervalo ideal, para que o utilizador volte a sentir-te bem mais rapidamente.

Com o HUAWEI TruSport, a pulseira é capaz de reconhecer atividades como correr ou caminhar, e deteta automaticamente qualquer uma das quatro principais braçadas de natação, além de fornecer monitorização da frequência cardíaca em tempo real durante a natação. O utilizador terá ainda acesso ao índice de capacidade de corrida (RAI), carga de treino semanal, recuperação e VO2Max, com o sistema de suporte TruSport. O plano de corrida com IA na app HUAWEI Health ajuda o utilizador a tirar o máximo partido de cada passo ou passada.

Há depois a tecnologia HUAWEI TruRelax com exercícios de respiração que ajudam a aliviar o stress. Os lembretes de atividade funcionam em conjunto com os Health Clovers na app HUAWEI Health, para motivar o utilizador a manter-se saudável e ativo ao longo do dia.

Finalmente, dedicado à mulher, ainda existem as funcionalidades de monitorização do ciclo menstrual.

Comparando com os dados recolhidos do meu relógio Watch GT 3 da Huawei, não existiram diferenças significativas entre a monitorização destes parâmetros presentes nos dois modelos.

Autonomia

A Huawei Band 8 foi utilizada com as suas principais funcionalidades sempre ativas, numa constante ligação ao smartphone. Ainda que não tenham sido feitos os treinos semanais habituais, foram feitas algumas caminhadas, todas elas monitorizadas automaticamente. Um ciclo de bateria deu para cerca de 9/10 dias.

É importante referir que não foi feito nenhum ciclo de bateria com o ecrã sempre ligado, mas esteve neste modo durante certa de um dia, tendo consumido quase 1/3 da capacidade da bateria. Para quem não se importa de carregar o relógio com frequência e prefere ter o ecrã sempre ligado, este também não será um problema.

Veredicto

Sem dúvida alguma, esta será uma das melhores smartbands do mercado, compatível com Android e iOS, além do sistema da Huawei, sem quaisquer limitações. A precisão na monitorização de muitas das atividades estão ao nível dos modelos de relógios de top da mesma fabricante. Claro que tem menos funcionalidades, mas diria que para os mais jovens ou para quem simplesmente quer monitorizar a sua atividade física diária, este é um gadget muito válido.

Não destaco nenhum pormenor como menos positivo. Da construção leve, à qualidade dos materiais, às funcionalidades e autonomia, tudo superou as expectativas, ainda mais considerando que sou uma utilizadora do relógio Huawei Watch GT 3 há muito tempo.

Atualmente, a Huawei Band 8 está disponível nas cores preto, rosa Sakura e verde esmeralda, por 69,99 €.

O Pplware agradece à Huawei a disponibilidade da Band 8 para análise.