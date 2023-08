Samsung estará a desenvolver sensores fotográficos de 440 MP

O smartphone como máquina fotográfica está cada vez melhor tanto em qualidade, quanto em funcionalidades associadas e a Samsung é uma das empresas que mais contribui para tal. No seu processo de desenvolvimento terá projetos para modelos com sensores de 50 MP, 200 MP, 320 MP e até 440 MP.

O leaker Revegnus na X divulgou a informação de que a Samsung estará a desenvolver em quatro novos sensores de última geração: 50MP GN6, 200MP HP7, um sensor desconhecido de 320MP e também um sensor de 440MP HU1.

A partilha afirma, no entanto, que dificilmente algum desses sensores acabará num smartphone Galaxy S, sendo destinados para outros fabricantes como é muito comum acontecer e talvez até para outras indústrias.

O sensor GN6 de 50MP, que parece ser o mais interessante do grupo, pois será um sensor de 1 polegada com píxeis de 1,6 µm e provavelmente competirá com a popular solução IMX989 de 1 polegada da Sony. Há rumores de que o sensor de 50 MP da Samsung é muito caro para os produtos da própria Samsung, portanto, provavelmente, será adotado por outros fabricantes.

Por outro lado, o sensor HU1 de 440MP pode não ser destinado a smartphones. Segundo as partilhas, o setor automóvel ou industrial poderão exigir este tipo de tecnologia.

A câmara de 320MP pode eventualmente ser adequada para a série Galaxy S, assim que o desenvolvimento for concluído, mas segundo o leaker, tal não deverá acontecer antes do modelo Galaxy S26 Ultra, no mínimo.

Finalmente, o sensor HP7 de 200MP foi inicialmente planeado para complementar o Galaxy S25 Ultra, já que tem píxeis um pouco maiores e qualidade de imagem ligeiramente melhorada em relação ao sensor ">HP2 de 200MP existente dentro do Galaxy S23 Ultra. Porém, assim como o sensor de 1 polegada, este acaba por ser muito caro de fabricar para que a Samsung o considere uma opção para os seus smartphones.