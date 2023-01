Samsung apresentou novo sensor de câmara de 200 MP que poderá vir no Galaxy S23 Ultra

A Samsung é uma das fabricantes que melhores sensores de câmaras para smartphone coloca no mercado, para as várias gamas de produtos. Os seus smartphones de topo são disso exemplo. Contudo, ainda que as provas de que mais "megapíxeis" não signifiquem mais qualidade, apenas fotos maiores, a Samsung tem continuado a desenvolver sensores de muitos megapíxeis.

O seu sensor ISOCELL de 200 MP foi agora atualizado e poderá vir a equipar o próximo modelo premium da linha Galaxy.

A Samsung anuncio hoje o seu mais recente sensor de imagem de 200 megapíxeis, o ISOCELL HP2, com tecnologia de píxeis aprimorada e capacidade total para imagens móveis impressionantes nos smartphones premium da próxima geração. A Samsung fala mesmo nos "smartphones premium de amanhã", o que sugere que poderá chegar muito em breve, na linha Galaxy S23.

JoonSeo Yim, Vice Presidente Executivo da equipa Sensor Business da Samsung Electronics, disse que o Samsung ISOCELL HP2 "aproveita as tecnologias do sensor de imagem de alta resolução da Samsung e o know-how de ponta para detalhes épicos".

A nossa liderança vem de tecnologias inovadoras de pixel que permitem que os nossos sensores ultrapassem o número e o tamanho dos píxeis. Continuaremos a abrir novos horizontes e a solidificar a nossa presença no crescente mercado de sensores de ultra-alta resolução.

O ISOCELL HP2 tem 200 milhões de píxeis de 0,6 micrômetro (μm) num formato ótico de 1/1,3”, um tamanho de sensor amplamente usado em câmaras principais de smartphones de 108 MP. Isso permite que os utilizadores consigam resoluções ainda mais altas nos mais recentes smartphones de última geração sem grandes saliências de câmara nos seus dispositivos.

Com a avançada tecnologia de binning de píxel da Samsung, Tetra2pixel, o HP2 adiciona mais versatilidade à câmara, uma vez que simula diferentes tamanhos de píxel para acomodar vários níveis de iluminação. Quando em ambientes com pouca iluminação, o sensor transforma-se num sensor de imagem de 1,2 μm 50 MP ou 2,4 μm 12,5 MP ligando de 4 a 16 píxeis vizinhos.

Para vídeo 8K mais completo, aproximadamente em 33MP, o HP2 muda para o modo 1,2μm 50MP para minimizar o corte e capturar mais da cena. Filmar em 8K a 30 frames por segundo (fps), num amplo campo de visão com um tamanho de píxel maior, pode produzir vídeos cinematográficos nítidos.

Não é certo que o Galaxy S23 Ultra venha equipado com este novo sensor, contudo, os rumores apontam nesse sentido. Os novos Galaxy S da Samsung serão apresentados ao mundo a 1 de fevereiro.