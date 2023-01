Indústria do propano está a pagar a influenciadores para promoverem o gás natural

A eletrificação tem sido vendida como uma das soluções para as excessivas emissões de gases com efeito de estufa. Contudo, os setores ligados aos combustíveis fósseis são resistentes e estão a responder: a indústria do propano está a pagar a influenciadores para promoverem o seu peixe.

Os fundos utilizados para esta publicidade chegam à indústria com outro propósito.

De acordo com documentos acedidos pelo The New York Times e pelo Energy and Policy Institute, o Propane Education and Research Council (PERC) está a pagar a influenciadores para promoverem o seu gás, através de mensagens contra a eletrificação.

A PERC está a dirigir a maior campanha nacional anti-eletrificação que encontrei em qualquer parte dos Estados Unidos. Os clientes de propano, quer estejam a comprar combustível para o aquecimento das suas casas ou para a sua churrasqueira, estão involuntariamente a financiar a agenda anti-clima da PERC.

Explicou, Charlie Spatz, investigador do Energy and Policy Institute.

Indústria do propano está a responder ao fenómeno da eletrificação

Segundo o Gizmodo, a PERC atua sobre um “nicho estranho na indústria do petróleo e do gás”. Sendo uma associação comercial reconhecida a nível federal, é-lhe permitido cobrar taxas sobre as vendas de propano. Todos os anos, lucra cerca de 40 milhões de dólares de receitas sem fins lucrativos provenientes dessas vendas.

De acordo com a lei passada pelo Congresso, em 1996, o dinheiro que chega à PERC deveria ser utilizado para “informar e educar o público sobre a segurança e outras questões associadas à utilização do propano”. Contudo, conforme revelado, nos últimos anos, a associação juntou-se ao resto da indústria do gás natural para levar a cabo campanhas a favor dos combustíveis fósseis e contra a eletrificação.

Earth Day and Propane Benefits with Matt Blashaw from Coffee with America on Vimeo.

Em 2021, numa reunião, o CEO de uma empresa de propano da Carolina do Norte disse que a indústria quer "combater a crescente narrativa de que a combustão de combustíveis fósseis é a principal causa das alterações climáticas, e que o propano é um combustível fóssil sujo" e que o “movimento para eletrificar tudo está a ganhar rapidamente ímpeto, e representa uma ameaça substancial à sustentabilidade da indústria".

Agora, um porta-voz da PERC disse que a publicidade “afirma o papel do propano num futuro de energia limpa" e "promove as vantagens de um amplo caminho para a descarbonização". Relativamente aos influenciadores recrutados, como as caras conhecidas do público Emily Calandrelli e Matt Blashaw, são chamados as promover essas vantagens e a passar a mensagem de que a eletrificação não é a solução, neste momento.