Xiaomi Mi 11 já foi desmontado e mostra um Snapdragon 888 poderoso… mas quente! [vídeo]

Ontem foi um dia muito importante para a Xiaomi. A marca chinesa apresentou finalmente o seu tão aguardado topo de gama Mi 11. E este é então o primeiro smartphone a ser lançado com o novo processador Snapdragon 888 da Qualcomm.

Assim, é agora altura dos testes e de perceber se, de facto, este é ou não um potente equipamento. Desta forma, um youtuber já desmontou o Mi 11, e mostra-nos agora vários detalhes, tal como o novo SoC que, por sua vez, é “quentinho”.

Como já tivemos oportunidade de referir por diversas vezes, a Xiaomi tem construído um império sólido, através do desenvolvimento de vários produtos de qualidade, pertinentes, inovadores e acessíveis.

No segmento dos smartphones, a marca chinesa é uma das que tem maior destaque neste mercado competitivo. E ontem foi finalmente apresentado o novo topo de gama Mi 11, que já traz o também recém-apresentado processador Snapdragon 888 da Qualcomm.

Algumas pessoas já tiveram a sorte de ter um exemplar do Mi 11 nas mãos. E, como seria de esperar, agora é então a hora de testar intensivamente o equipamento e determinar se realmente se trata do maquinão que todos esperávamos.

Um youtuber chinês, especialista em desmontar equipamentos tecnológicos, abriu o Xiaomi Mi 11 para nos mostrar como é o telefone por dentro. E, para alegria dos utilizadores mais aventureiros, o processo de desmontagem deste modelo é bastante simples.

Xiaomi Mi 11 foi desmontado e o processador é “quentinho”

De acordo com o youtuber, o telefone conta com uma disposição organizada e bonita dos componentes internos. Por dentro, o Mi 11 usa paredes internas de dissipação de calor arrefecidas com líquido VC que, combinada com outros sistemas, como cobre, aerogel, grafite e pasta térmica, ajudam a arrefecer o equipamento durante o máximo de tempo possível.

No entanto, mesmo com todo este sistema avançado, o youtuber percebeu que o smartphone aquecia demasiado ao rodar o jogo PUBG: Mobile nas configurações máximas de 60 Hz durante 30 minutos. O telefone conseguiu atingir os 41ºC na zona do ecrã e 40ºC na traseira.

Por sua vez, no título Genshin Impact, o Mi 11 registou uma temperatura máxima de 37ºC durante uma hora de jogo com todas as configurações no máximo.

Mesmo que sejam temperaturas altas, a verdade é que é graças a este sistema de arrefecimento avançado que o utilizador vai conseguir que estes valores não aumentem para outros muito superiores.

Por exemplo, sem os materiais de dissipação de calor, o Mi 11 atingiu facilmente os 80ºC. Em suma, é mesmo preciso um sistema robusto de arrefecimento para controlar todo o poder do Snapdragon 888.

Quanto às câmaras, o Mi 11 traz o mesmo vidro de proteção usado no novo iPhone 12 no sensor principal de 108 MP, um HMX da Samsung. Também a câmara macro e a de selfies são fabricadas pela marca sul-coreana, e a grande angular é produzida pela OmniVision.

A bateria deste modelo tem 4.600 mAh e é produzida pela Sunwoda Electronics. Suporta carregamento com fios de 55 W e 50 W sem fios.

Veja o vídeo onde o Xiaomi Mi 11 é desmontado:

As pré-encomendas começam dia 1 de janeiro de 2021. O Xiaomi Mi 11 estará disponível em seis cores diferentes e até terá uma versão especial.

O preço começa em 3.999 CNY ($ ​​610 / € 500) e vai até os 4.699 CNY ($ ​​720 / € 585) para a opção com mais memória.

