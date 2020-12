A Qualcomm tem a decorrer a sua apresentação anual de novos produtos. Esperava-se que surgissem aqui muitas novidades e novos SoCs, dedicados a áreas onde a marca tem uma presença forte e quase absoluta.

Depois de meses a esperar a chegada do Snapdragon 875, a marca americana trocou todas as voltas. Revelou sim o Snapdragon 888, é o mais poderoso SoC da Qualcomm para o Android, dedicado ao 5G e ao gaming.

Um novo SoC da Qualcomm

Com uma posição única no mercado dos smartphones, a Qualcomm tem revelado todos os anos novas propostas no campo dos SoCs. Este ano não foi diferente e a marca revelou agora o seu novo SoC de topo para esta área onde tem inovado.

Depois de meses conhecido como 875, a marca resolveu apresentar o Snapdragon 888, com um foco grande no gaming e com melhorias grandes no campo do 5G. Há ainda alterações na IA e melhoria no campo da fotografia, que a marca quis enaltecer.

Snapdragon 888 com novidades

Para materializar estas alterações, a Qualcomm deu ao Snapdragon 888 compatibilidade com bandas mmWave e sub-6, graças ao novo modem 5G da Qualcomm, o X60 de terceira geração. Há ainda a chegada da sexta geração do Qualcomm AI Engine, sistema de inteligência artificial integrada ao SoC.

O novo Snapdragon 888 inclui ainda uma significativa melhoria na qualidade da fotografia e dos vídeos captados com smartphones com este SoC. De acordo com a Qualcomm, é possível captar fotos e vídeos a 2,7 gigapixels por segundo – ou cerca de 120 fotos com resolução de 12MP em apenas um segundo.

Marcas de smartphones estão prontas

Durante o evento de apresentação, o cofundador e presidente da Xiaomi, Lei Jun, confirmou que o smartphone Mi 11 será um dos primeiros dispositivos a receber o novo Snapdragon 888. Este executivo confirmou ainda que o aparelho será equipado com uma série de tecnologias de ponta.

A lista de fabricantes que vai trabalhar com o novo SoC inclui ainda nomes como ASUS, BlackShark, Lenovo, LG, MEIZU, Motorola, Nubia, realme, OnePlus, OPPO, Sharp, vivo, Xiaomi e ZTE. Curiosamente, a Samsung não aparece na lista inicial.