Radiotelescópio de Arecibo: O Maior radiotelescópio fixo do mundo colapsou

O Radiotelescópio de Arecibo é o maior radiotelescópio fixo do mundo e localiza-se em Arecibo, Porto Rico. A antena parabólica tem 305 metros de diâmetro e foi construída originalmente em 1963. Este gigante radiotelescópio era operado pela Universidade Metropolitana in Puerto Rico, dos Estados Unidos, e era a principal ferramenta na pesquisa de vida extraterrestre, através do projeto SETI@home.

Na passada segunda-feira, o sistema de suporte falhou. Os cabos e os instrumentos colidiram com o disco causando um enorme estrondo.

Radiotelescópio de Arecibo não aguentou o desgaste…

O Radiotelescópio de Arecibo está em fim de vida e já estava certo que este iria ser desmantelado nos próximos tempos. Nos últimos anos de atividade, somente um terço do tempo do telescópio era utilizado para estudos ionosféricos; outro terço era dedicado às galáxias e o resto do tempo estava reservado para a astronomia dos pulsares (estrelas de neutrões).

Na segunda-feira à noite, a enorme plataforma de instrumentos que pairava sobre a grande antena parabólica do radiotelescópio de Arecibo ruiu devido à falha dos cabos que a sustentavam. O risco desse tipo de falha foi a principal motivação por trás da recente decisão da National Science Foundation (NSF) de fechar o observatório, já que o potencial colapso era real.

A NSF já confirmou o colapso e diz que fornecerá mais informações assim que as tiver. Por agora a principal prioridade é manter a segurança.

Uma conta no Twitter de um utilizador de Porto Rico partilhou uma imagem que mostra as torres de suporte que sustentavam os cabos que suspendiam a plataforma de instrumentos sobre o prato, agora sem nada além de um espaço vazio entre eles.

O imenso peso da plataforma causou certamente danos significativos no disco. O radiotelescópio de Arecibo era o preferido quando se tratava de observar novos pulsares, pois o seu tamanho tornava as pesquisas mais sensíveis e permitia que os astrónomos descobrissem pulsares ainda não detetados, com intensidade muito ténue para serem avistados com telescópios menores.

Este radioscópico atraia cerca de 90 mil visitantes por ano.