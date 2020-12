Com apenas duas atualizações anuais do Windows 10, a Microsoft concentra nesses momentos a chegada de novas funcionalidades e todas as melhorias. Com este cenário, a gigante do software fica limitada e nem sempre consegue atender aos pedidos dos utilizadores.

É por isso que tem agora em testes uma novidade e uma melhoria. Está a experimentar o lançamento de pequenas novidades em momentos intermédios, para assim conseguir entregar ainda mais aos utilizadores.

Novas atualizações para o Windows 10

As duas atualizações que tem durante o ano trazem ao Windows 10 tudo o que este necessita. A Microsoft concentra aí tudo o que tem como melhoria e alterações de fundo ao seu sistema. Isso deixa de fora muitas melhorias simples e rápidas, que acabam por ter de aguardar.

Nos momentos restantes, e tem estes a serem lançados mensalmente, procura trazer as correções de segurança e outras mais urgentes. Ficam assim de fora todas as pequenas novidades que a marca prepara e que podem de imediato ser usadas.

Microsoft quer dar mais funcionalidades

Para suprir essa falha a Microsoft tem agora em testes uma nova linha de atualizações. Estas chamam-se Windows Feature Experience Pack e trazem todas as experiências que foram desenvolvidas de forma independente do sistema operativo.

As novidades que já podem ser experimentadas são duas e muito simples. Trata-se de um novo atalho específico para a Ferramenta de recorte (WIN + SHIFT + S). Além disso, o teclado virtual do Windows 10 passa a estar separado em portáteis com ecrãs duplos.

Melhorias ainda estão a ser testadas

Por agora, e ainda numa experiência que está a ser testada, estas vão ser testadas de forma independente. Está a ser experimentada na versão Beta do Windows Insiders e em breve deverá ser lançada para todas as versões do Windows 10.

Esta é uma abordagem diferente e que a Microsoft parece querer seguir para o Windows 10. Estas pequenas atualizações, quase impercetíveis, vão trazer ainda mais ao sistema operativo e dar-lhe mais opções e mais funcionalidades.