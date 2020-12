iPhone 12 foi posto à prova em teste de resistência à água. Veja o vídeo

Depois do lançamento do novo iPhone 12, vários especialistas divulgaram análises e testes onde põem à prova este equipamento, desde o desempenho, a qualidade da câmara fotográfica até à resistência a quedas.

Agora um novo vídeo testa a capacidade de resistência do mais recente iPhone à água. Como será que o smartphone se saiu? Vamos saber!

Comprou ou está a pensar comprar um iPhone 12? Então certamente já pesquisou tudo e mais alguma coisa sobre este novo telefone da marca da maçã.

As análises ao equipamento são uma das formas de conhecermos o novo iPhone em mais pormenor. Mas também os testes e comparações com outros modelos de diferentes marcas ao nível das diversas funcionalidades e características, permitem-nos perceber o patamar onde se insere este mais recente smartphone da Apple.

Vídeo mostra teste à resistência à agua do iPhone 12

Os iPhones mais recentes trazem uma boa capacidade de resistência à água. No entanto o iPhone 12 vem com essa capacidade ainda mais aprimorada com certificação IP68, a qual garante um suporte de submersão até 6 metros durante um máximo de 30 minutos.

Neste sentido, a equipa do Cnet colocou então à prova esta mesma certificação do iPhone 12. Através de um aparelho aquático, o novo smartphone da maçã foi assim testado debaixo de água.

O telefone foi instalado na parte frontal da câmara do mini submarino Theseus, de forma a gravar o tempo decorrido no teste. Esta experiência aconteceu no lago de água doce Tahoe, no estado da Califórnia, o qual tem cerca de 1,9 mil metros de altitude.

Veja o vídeo do teste de resistência à água do iPhone 12

O teste contou com duas partes diferentes. Na primeira seguiu os parâmetros da certificação IP68, ou seja até 6 metros durante 30 minutos. O telefone manteve o ecrã ligado enquanto o submarino registava uma temperatura de 11ºC. O iPhone 12 manteve-se resistente e funcional. O Cnet diz não ter encontrado as lentes das câmaras embaciadas, no entanto o altifalante apresentou um ligeiro abafo nos sons.

Já na segunda parte do teste o telefone mergulhou ainda mais fundo, para 20 metros a uma temperatura de 10ºC durante 40 minutos. Ao voltar à superfície, não se verificaram anomalias das funções, apenas novamente no altifalante que apresentava distorções ligeiras semelhantes ao primeiro teste.

No entanto, passados três dias, o iPhone 12 iniciava com o ecrã de diagnóstico, mesmo depois de estar seco e com bateria recarregada.

Apesar de tudo, convém não testar nada disto no seu smartphone Apple, até porque a exposição do iPhone a líquidos não é coberto pela garantia de fábrica.

Leia também: