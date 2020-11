Um dos pontos onde a Apple tem investido nos últimos anos é na fotografia. Segue a tendência de marcas como a Huawei e procura dar aos seus smartphones as melhores câmaras e as melhores funcionalidades associadas.

Se por norma os modelos Pro e Pro Max têm as melhores câmaras, os modelos base não ficam mal servidos. Isso parece não ter acontecido com o iPhone 12, com os últimos testes da DxOMark a darem uma pontuação baixa a este smartphone.

iPhone 12 foi o mais recente a ser testado

Desde que foram lançados os mais recentes modelos do iPhone 12 que a DxOMark tem avaliado estes equipamentos. Do que a Apple apresentou, esperava-se muito destas propostas, que têm ficado abaixo do esperado e do que a sua concorrência oferece.

A mais recente análise feita por esta entidade focou-se no iPhone 12 e na avaliação da qualidade fotográfica deste smartphone. As notícias não são as melhores, com uma pontuação fraca. O positivo aqui é mesmo a qualidade do vídeo que produz.

Qualidade da fotografia não é brilhante

Depois de pontuações elevadas do iPhone 12 Pro e Pro Max, mas que os deixaram longe do topo da lista, havia expetativa no desempenho do modelo base. O que a DxOMark descobriu foi que este modelo ficou na 13ª pontuação, ao nível do Xiaomi Mi Note 10 Pro e do Huawei Mate 30 Pro 5G, equipamentos de 2019.

Na fotografia o que sobressai, pela negativa é a falta de um zoom ótico melhor e a presença de ruído na imagem. O feito bokeh no modo de retrato é “desapontante” e a falta de um módulo telefoto impede que exista uma escala sensível.

Testes da DxOMark destacam qualidade do vídeo

Onde o iPhone 12 tem um bom comportamento é mesmo no vídeo. O seu resultado fica apenas a 1 pontos do que o modelo Pro Max conseguiu, o que revela a sua qualidade. Na maioria dos testes deste componente o equipamento esteve à altura do esperado.

O resultado que este modelo tem deve ser em tudo similar ao do iPhone 12 mini, uma vez que os módulos fotográficos são similares. Esperava-se um resultado melhor, mas ficou claro que está acima do que o modelo de 2019 apresentou nos mesmos testes.