iOS 17 poderá trazer Ecrã Bloqueado com mapas e música

Uma das novidades no iOS 16 foi a funcionalidade de modificar o Ecrã Bloqueado no iPhone para uma panóplia de opções com widgets e imagens disponíveis. Contudo, a Apple pensou em algo mais: mostrou a função Atividades em direto, que mantém um bloco de informação sempre atualizado para conteúdo em tempo real. Agora, no iOS 17 o utilizador poderá beneficiar de muito mais informação nesta área do iPhone.

Mais novidades no iOS 17?

Segundo novos rumores, o Apple Maps poderá ter um espaço com informação em tempo real no Ecrã Bloqueado do iOS 17. Assim, o utilizador terá o iPhone bloqueado, a consumir menos recursos do ecrã, mas ainda assim a fornecer informação GPS (se for esse o caso).

O ecrã do iPhone então teria a app Mapas, numa área restrita, receberia também as notificações, e teria as horas e a data presentes, tal como vemos hoje.

Quem avança com o rumor é leaker @analyst941, que partilhou na sua conta do Twitter.

A suposta nova experiência de atividades ao vivo da app Mapas no Ecrã Bloqueado poderá ser mais parecida com o Apple Music no iOS 16.

Atualmente, ao usar o Apple Maps, todo o Ecrã Bloqueado mostra a navegação. Contudo, a haver esta mudança para o iOS 17, o novo design mostrará 2/3 do espaço do ecrã para os Mapas. O restante será ocupado, como já referimos, com outras informações, tais como a data e hora, na parte superior.

Claro, a ser como outros que já conhecemos, este widget poderá trazer outros formatos.

Além disso, com o iOS 16, não é possível ver as notificações quando se navega com a app Mapas a partir do Ecrã Bloqueado. Passar o dedo para cima apenas desbloqueia o telemóvel. No iOS 17, o leaker @analyst941 diz que irá ser possível aceder às notificações deslizando para cima - tal como acontece com qualquer outra integração suportada pelas Atividades em direto.

Estas e outras novidades estarão a ser afinadas para serem apresentadas dentro de poucas semanas, nos dias 5 a 9 de junho no evento WWDC 2023.