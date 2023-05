Little Nightmares foi, quando saiu, uma fantástica surpresa e de imediato se tornou num dos jogos mais interessantes e carismáticos dos últimos anos. Recentemente, e por alturas do 6º aniversário da série, a Bandai Namco Europe revelou alguns dos seus números.

A Bandai Namco Europe anunciou recentemente, e no decorrer do 6º aniversário da estreia de Little Nightmares, que a série já chegou aos 12 milhões de unidades vendidas.

É uma das séries de jogos mais cativantes, únicas, empolgantes e desafiantes que os últimos anos viram nascer. Grande parte do seu sucesso parte da narrativa e mensagem que o jogo transporta consigo. Com um ambiente extremamente claustrofóbico, pesado e com a sensação de perigo iminente, os nossos personagens têm de ultrapassar vários e desafiantes obstáculos, num ritmo lento, mas adequado ao jogo.

A série Little Nightmares já viu serem lançados 3 jogos, tendo como pontapé de saída Little Nightmares (PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC), produzido pela Bandai Namco Europe e desenvolvido pela Tarsier Studios, em 2017. Em Little Nightmares, temos de ajudar Six a escapar do Maw, numa embarcação subaquática repleta de habitantes grotescos e perigosos.

Em 2019, surgiu Very Little Nightmares (iOS e Android), um jogo mobile desenvolvido pela Alike Studio no qual os jogadores têm de escapar do Ninho e descobrir mais sobre a história de Six.

Em 2021, foi lançado Little Nightmares 2 (PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch e PC), que nos contou a história de Mono, um garoto com um saco de papel na cabeça, que conhece Six e com ela exploram vários locais em Pale City, um lugar distorcido pela transmissão do zumbido da Torre de Sinal.

"A franquia Little Nightmares teve um grande crescimento e sucesso desde o primeiro episódio, que foi lançado há 6 anos", disse Arnaud Muller, CEO da Bandai Namco Europe. "Estamos orgulhosos do trabalho realizado pelas equipas da Bandai Namco Europe, em conjunto com a Tarsier Studios, Engine Software e Supermassive Games, para criar grandes jogos e, ao mesmo tempo, expandir a franquia para mais meios."

"Olhar a comunidade a crescer ao longo dos anos tem sido uma benção", acrescentou Lucas Roussel, Diretor de Publicação e Produtor Executivo do jogo na Bandai Namco Europe. "Quando começamos Little Nightmares, pensávamos que realmente tínhamos algo especial, mas ainda somos surpreendidos todos os dias pelo compromisso dos nossos fãs com a franquia. Não podemos agradecer o suficiente por sua dedicação e continuamos a trabalhar no que vem por aí para a franquia. "