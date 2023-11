Jogos grátis no Playstation Plus para Novembro de 2023

Novembro chegou e com ele também chegarão novos jogos ao catálogo do Playstation Plus, para quem tenha subscrições válidas, claro! Venham conhecer quais os jogos que se juntam agora...

O Playstation Plus continua o seu infindável percurso no sentido de trazer novos e bons jogos para os seus subscritores. O mês de Novembro já aí canta e com ele chegam também novos jogos.

Venham conhecer a lista encabeçada pelo fantástico Mafia II: Definitive Edition.

A Sony Interactive Entertainment anunciou recentemente, quais são os títulos que chegarão em Novembro (sem custos adicionais para todos os níveis de subscrição do PlayStation Plus)

Estes jogos estarão disponíveis para download na PlayStation Store a partir do próximo dia 7 de Novembro e ficarão até ao dia 5 de Dezembro de 2023. Vamos conhecer a lista:

Mafia II: Definitive Edition

. Disponível para a PlayStation 4, esta edição especial inclui o jogo principal e traz consigo todos os DLC lançados entretanto. Neste titulo da 2K Games, os jogadores terão a oportunidade de viver a vida de um gangster durante a era dourada do crime organizado numa remasterização em HD. O herói de guerra Vito Scaletta envolve-se com a máfia para tentar pagar as dívidas do seu pai. Juntamente com o seu amigo Joe, Vito trabalha para provar o seu valor e sobe na hierarquia da família com crimes cada vez mais vistosos.

Dragon Ball: The Breakers

. Disponível para todos os jogadores da PlayStation 4, trata-se de um jogo de ação online assimétrico onde uma equipa de 7 cidadãos normais tenta sobreviver ao Raider (um rival clássico do Dragon Ball como Frieza e Broly) que os caçará até evoluir para uma força imparável.

Aliens: Fireteam Elite

. Este jogo dos Cold Iron Studios, estará disponível para todos os jogadores da PlayStation 4 e da PlayStation 5. Poderão jogar com até 2 jogadores ou com a IA e desbravar quatro campanhas distintas enquanto exploram o planeta LV-895. É um jogo de tiros na 3ª pessoa (third person shooter) que decorre no universo de Alien, onde os jogadores deverão descobrir o que se esconde nas cavernas e ruínas do jogo.