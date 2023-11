Grill-In XL: Grelhador de contacto inteligente está a super preço

A tecnologia está hoje presente em quase tudo! No segmento dos equipamentos domésticos, direcionados para a cozinha, têm sido vários os produtos que têm chegado ao mercado. Já conhece o Grill-In XL?

Este grelhador foi concebido para preparar os melhores cozinhados com o menor esforço. Para utilizar este equipamento, deverá colocá-lo numa superfície limpa e plana. Este pode depois ser posicionado de três formas: na posição fechada, na posição aberta e em modo XL.

Relativamente ao modo XL, as placas superior e inferior ficam ambas numa posição horizontal, dispostas para formar uma área de confeção extra grande.

Como funciona o Grill-In XL da Prozis

O funcionamento deste grelhador é bastante simples e intuitivo. Inicialmente é necessário aquecer as bases e escolher a função desejada. Se escolher porco, bife ou peixe, deve depois indicar qual o tipo de cozedura pretendida (mal passada, médio e bem passado). O LED de pré-aquecimento irá piscar durante a fase inicial.

Depois do período de pré-aquecimento basta colocar os alimentos na placa, fechar o compartimento superior e esperar que os alimentos fiquem cozinhados. Depois de período de cozedura, o equipamento alerta para que retire os alimentos.

Aproveitem a promoção do Grelhador Grill-In XL

Além do super preço com que está disponível (antes custava €219.99 e agora custa €88.00) o Pplware, em parceria com a Prozis, dão-lhe a possibilidade de adquirir este Grill-In XL ainda com um desconto de 10%, usando o voucher PPLWARE.