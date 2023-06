Primeiro sistema de ecografias à distância de Portugal utiliza 5G da NOS

A tecnologia surpreende a cada dia, mesmo quando achamos que as coisas já funcionam suficientemente bem. Por exemplo, o primeiro sistema português de ecografias à distância em tempo real já existe e funciona através do 5G da NOS.

Chama-se RObot Sensing for tele-Ecograph e foi desenvolvido pelo Instituto Pedro Nunes (IPN), em parceria com a Universidade de Coimbra, a empresa Sensing Future Technologies e o Hospital da Luz. Abreviado para ROSE, permite realizar exames ecográficos remotamente e em tempo real.

Este é o primeiro sistema português de ecografias à distância, ou tele-ecografias, e funciona com tecnologia robótica e através da rede 5G da NOS. Esta novidade evita as deslocações dos utentes e melhora o acesso ao serviço, nas zonas onde não existem profissionais especializados para o realizarem.

Garantir o acesso aos cuidados de saúde de forma ampla sem deixar de fora a parte da população que reside longe dos grandes centros, parece ser uma missão impossível, tendo em conta a tendência global de concentração dos cuidados. O sistema de tele-ecografia ROSE é um exemplo de como é possível ter acesso a meios complementares de diagnóstico de qualidade mesmo fora dos grandes centros urbanos.

Disse António Lindo da Cunha, diretor executivo do Laboratório de Automática do IPN, clarificando que a tarefa será efetivamente impossível se não adaptarmos os processos e os modelos que vigoram, atualmente.

Ecografias à distância, em tempo real, graças à rede 5G

De acordo com um comunicado de imprensa, o ROSE é composto por duas estações robotizadas (uma do lado do profissional de saúde e outra do lado do utente), um conjunto de sondas ecográficas, e estruturas de comunicação.

Através do 5G da NOS, os profissionais asseguram um serviço prestado com baixa latência e elevada velocidade, e garantem que todo o processo é realizado em tempo real, com uma experiência fluída e sem falhas.

Indo ao encontro da dicotomia presencial/remoto que encontramos em várias áreas, hoje em dia, através do ROSE os médicos são capazes de prestar um serviço igualmente completo, ainda que sem a proximidade física, trabalhando com feedback instantâneo - visual, de áudio e háptico.

A saúde é uma das áreas estruturantes da sociedade onde o potencial do 5G é maior, enquanto impulsionador da inovação e da aproximação e humanização dos cuidados de saúde.

Afirmou Manuel Ramalho Eanes, administrador executivo da NOS.

Neste momento, a tecnologia está a ser testada e validada por profissionais de saúde especializados em radiologia. Estima-se que, a partir de setembro, comecem a ser realizadas as primeiras ecografias à distância através de 5G.