Para quem odeia experimentar roupa nas lojas, a Google traz a prova de roupa virtual

Há quem deteste is às compras para experimentar vestuário, entrar naquela rotina do tira camisola, veste calças, despe casaco... enfim, se não fosse os tamanhos obrigarem a provar, muitas pessoas nunca entravam numa loja física. Pois bem, a Google quer aliviar a vida desses seres humanos e lançou o serviço virtual try-on (VTO).

Google quer compras online como se estivesse no provador da loja

As compras online tornaram-se uma parte integrante das nossas vidas, sendo difícil imaginar uma época anterior à sua existência. De acordo com as estatísticas, 70% da população dos EUA e 27% de todas as pessoas do mundo preferem comprar produtos online. Entre todas as categorias de compras eletrónicas, destaca-se a indústria da moda, que gera cerca de um milhão de euros (não admira que Amancio Ortega Gaona, presidente e fundador da Inditex, seja um dos homens mais ricos do mundo).

Agora, a Google está a dar um passo no mundo da moda com a sua nova funcionalidade de IA, a virtual try-on (ou prova virtual em português). A funcionalidade mostra-lhe o aspeto de diferentes roupas em modelos reais, com tamanhos entre XXS e 4XL. Os modelos representam diferentes tons de pele, formas do corpo, etnias e tipos de cabelo.

Para criar a funcionalidade de prova virtual, a Google desenvolveu um novo modelo de IA baseado na difusão.

Novo modelo de IA generativo funciona via processo denominado difusão

A difusão consiste em ensinar o modelo adicionando gradualmente ruído a uma imagem até esta se tornar irreconhecível. O modelo aprende então a remover o ruído para reconstruir a imagem original.

O resultado é uma imagem realista da pessoa que está a usar a peça de vestuário. A Google treinou o modelo utilizando milhões de imagens diferentes de vestuário e pessoas.

Para além da experimentação virtual, a Google revelou uma funcionalidade concebida para melhorar os resultados da pesquisa de compras online. A funcionalidade de refinamentos guiados permite que os consumidores afinem as opções de produtos com base no preço, cor, estilo e padrão, com sugestões de diferentes retalhistas na Web.

Embora as novas funcionalidades de compras estejam atualmente disponíveis nos EUA, foram inicialmente lançadas para marcas selecionadas, como a H&M, LOFT, Anthropologie e Everlane, centrando-se em tops femininos. Para experimentar a funcionalidade em primeira mão, pode visitar os sítios Web destas marcas, procurar produtos marcados com o emblema "Try On" nos resultados da pesquisa e selecionar um modelo.

A Google planeia expandir a funcionalidade de experimentação virtual de vestuário, adicionando opções para tops de homem ainda este ano, ao mesmo tempo que aumenta a disponibilidade das marcas e aperfeiçoa a tecnologia ao longo do tempo.

Para já, é uma excelente forma das pessoas que compram online imaginarem como seria um determinado produto numa forma humana real, com todos os drapeados, dobras, rugas e sombras. Se isto for de facto funcional, muitos clkientes dos shoppings passam a visitar muito menos os centros comerciais!