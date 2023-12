Apple planeia lançar um monte de produtos até 2024 para travar o declínio das vendas

Este ano não tem sido o melhor para dois dos principais produtos da Apple. A empresa sediada em Cupertino viu os negócios do iPad e do Mac sofrerem um declínio em relação aos números alcançados em 2022, um fenómeno que pode ser atribuído a uma variedade de fatores. Mas a gigante parece já estar a agir.

A empresa liderada por Tim Cook não está disposta a deixar as coisas como estão, de acordo com a Bloomerang. A empresa de notícias refere que já está a ser elaborado um plano para recuperar as vendas através do lançamento de novos produtos.

Novos iPads, Macs e acessórios a caminho

Fontes próximas dos planos da Apple, que preferiram manter o anonimato, afirmam que a empresa se prepara para atualizar o MacBook Air, o iPad Pro e o iPad Air. Os dois últimos serão acompanhados de novos acessórios.

A Apple atualizou pela última vez o MacBook Air em junho deste ano, com um ecrã de 15 polegadas e um processador M2. A versão 2024 do dispositivo vai adotar os processadores M3, que ainda não tinham sido revelados no lançamento.

No caso do iPad Air, este terá, pela primeira vez, dois tamanhos. Atualmente, podemos comprar o iPad (2022) com um ecrã de 10,9 polegadas. A versão do próximo ano seria acompanhada por uma alternativa maior, de 12,9 polegadas, ao lado da existente.

A estratégia para aumentar as vendas, neste caso, consiste em oferecer mais opções aos consumidores. Especificamente, que possam aceder a um ecrã maior sem a necessidade de gastar mais dinheiro por um modelo Pro.

O Pro da Apple também será atualizado em 2024

Apesar de este assunto não ser inteiramente novo, o tablet mais ambicioso da empresa de Cupertino vai estrear ecrãs OLED e processadores M3. O iPad e o Mac representam, em conjunto, 15% das receitas da empresa. Os produtos acima referidos, segundo os rumores, chegarão no início do próximo ano. Outro grande produto da Apple, o Vision Pro, deverá chegar também em 2024.

Será que a Apple vai conseguir aumentar as vendas?

