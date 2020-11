Dica: Como saber que espaço o Windows 10 está a reservar para si

O espaço que o Windows 10 tem para o utilizador usar é algo muito sensível e que deve ser gerido de forma muito direta. Em sistemas com menos espaço a sua gestão pode ser mais complicada, porque é um recurso escasso.

Para garantir que tem sempre o espaço que necessita disponível, este sistema tem mecanismos preparados. A sua reserva existe e nem sempre o utilizador sabe que está reservado. Hoje vamos explicar como podem descobrir esse valor do Windows 10.

Microsoft reserva parte do disco do PC

Depois de muitos anos com problemas de espaço nos momentos de instalação de atualizações, a Microsoft resolveu tomar uma posição. Passou a reservar espaço no Windows 10 para que este esteja preparado para ficheiros temporários, caches e outros.

Claro que este é também usado noutros momentos sensíveis e é assim corretamente aproveitado. Na verdade, nem todos reagiram bem, mas a realidade é que o espaço depende do armazenamento que o sistema tiver no total e que o Windows 10 gere.

Windows 10 gere o armazenamento que precisa

Para terem acesso ao tamanho que está reservado, só precisam de navegar dentro do sistema nos locais certos. Comecem por abrir as Definições do Windows 10 e da lista de opções presentes, escolham a área Sistema.

Nesta zona, devem escolher o separador Armazenamento, para terem acesso à lista das diferentes áreas de armazenamento. Devem expandir a lista e escolher a que está associada ao sistema operativo. O seu nome é Sistema e reservado.

Tudo está à frente do utilizador

Nesta nova janela vão ter vários blocos de informação relativa a espaço de armazenamento do Windows 10. No primeiro têm o espaço ocupado pelo sistema e no segundo têm o que procuram. Com o nome Armazenamento reservado, têm ali presente o espaço definido.

É desta forma simples, rápida e direta que sabem o que o Windows está a reservar para si. É um espaço perdido para o utilizador, mas que vai ser essencial para o sistema funcione de forma correta e sem qualquer problema.