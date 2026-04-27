Windows 11: Microsoft prepara novidade que os seus olhos vão agradecer
A Microsoft está a renovar o Windows 11 com muitas novidades. Quer dar aos utilizadores o que lestes têm pedido ao longo dos anos e agora traz mais uma melhoria. Esta est´aa ser testada mas irá ser uma novidade que os seus olhos vão agradecer.
Esta semana, a Microsoft lançou novas versões de pré-visualização do Windows 11 com alterações bastante significativas, incluindo novas funcionalidades do Windows Update, canais do Windows Insider reformulados e muito mais. Como de costume, logo de seguida, os entusiastas começaram a descobrir características escondidas e mudanças futuras. Um desses recursos ocultos é o chamado "Screen Tint" (Tom de Ecrã).
Microsoft prepara novidade para os seus olhos
O Screen Tint é uma funcionalidade de visualização que tornará o ecrã mais confortável para os olhos, aplicando um filtro de cor. A Microsoft afirma que a funcionalidade "exibe uma sobreposição de cor no ecrã para reduzir o cansaço visual e melhorar o conforto de visualização".
Windows 11 is getting a new accessibility feature: Screen Tint! Hidden in build 26300.8289, it has six preset tint colours (but you can set a custom one too), each with a brief description of what it's most helpful for, and a strength slider. pic.twitter.com/yisYbl8Q1a
— phantomofearth 🌳 (@phantomofearth) April 25, 2026
Embora o Windows 11 já possua o Night Light (Luz Noturna), que torna o ecrã mais quente de forma programada, está limitado apenas à luz amarela. A funcionalidade Tom de Ecrã permite escolher entre várias tonalidades, cada uma com a sua própria finalidade:
- Âmbar calmo: Eficaz para uma utilização prolongada do ecrã
- Tonalidade rosa: Reduz os fatores desencadeantes da enxaqueca e a sensibilidade à luz fluorescente
- Amarelo suave: Ajuda no stress visual e proporciona conforto na leitura
- Azul frio: Útil para a sensibilidade ao encandeamento, principalmente em ambientes luminosos
- Verde suave: Alivia a fotofobia e os fundos brancos
- Cinza natural: Ajuda quem sente fadiga visual devido ao forte contraste preto e branco
Tom de Ecrã chega em breve ao Windows 11
Curiosamente, o Tom de Ecrã não se limita a apenas seis predefinições. Existe também uma funcionalidade dedicada de "Tonalidade personalizada" que permite criar uma sobreposição de cor personalizada para o seu ecrã. Além disso, pode ajustar a intensidade do filtro com um deslizador específico.
O Tom de Ecrã ainda não está disponível ao público, pelo que precisamos de aguardar pelo anúncio oficial da Microsoft sobre o seu lançamento. No entanto, uma análise da versão atual revela que a Microsoft planeia manter a nova funcionalidade na secção Acessibilidade, ao lado de filtros de cor, temas de contraste, lupa e outras tecnologias de apoio relacionadas com o ecrã.