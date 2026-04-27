Windows 11: Microsoft prepara novidade que os seus olhos vão agradecer

A Microsoft está a renovar o Windows 11 com muitas novidades. Quer dar aos utilizadores o que lestes têm pedido ao longo dos anos e agora traz mais uma melhoria. Esta est´aa ser testada mas irá ser uma novidade que os seus olhos vão agradecer.

Esta semana, a Microsoft lançou novas versões de pré-visualização do Windows 11 com alterações bastante significativas, incluindo novas funcionalidades do Windows Update, canais do Windows Insider reformulados e muito mais. Como de costume, logo de seguida, os entusiastas começaram a descobrir características escondidas e mudanças futuras. Um desses recursos ocultos é o chamado "Screen Tint" (Tom de Ecrã).

Microsoft prepara novidade para os seus olhos

O Screen Tint é uma funcionalidade de visualização que tornará o ecrã mais confortável para os olhos, aplicando um filtro de cor. A Microsoft afirma que a funcionalidade "exibe uma sobreposição de cor no ecrã para reduzir o cansaço visual e melhorar o conforto de visualização".

Embora o Windows 11 já possua o Night Light (Luz Noturna), que torna o ecrã mais quente de forma programada, está limitado apenas à luz amarela. A funcionalidade Tom de Ecrã permite escolher entre várias tonalidades, cada uma com a sua própria finalidade:

Âmbar calmo: Eficaz para uma utilização prolongada do ecrã

Eficaz para uma utilização prolongada do ecrã Tonalidade rosa: Reduz os fatores desencadeantes da enxaqueca e a sensibilidade à luz fluorescente

Reduz os fatores desencadeantes da enxaqueca e a sensibilidade à luz fluorescente Amarelo suave: Ajuda no stress visual e proporciona conforto na leitura

Ajuda no stress visual e proporciona conforto na leitura Azul frio: Útil para a sensibilidade ao encandeamento, principalmente em ambientes luminosos

Útil para a sensibilidade ao encandeamento, principalmente em ambientes luminosos Verde suave: Alivia a fotofobia e os fundos brancos

Alivia a fotofobia e os fundos brancos Cinza natural: Ajuda quem sente fadiga visual devido ao forte contraste preto e branco

Tom de Ecrã chega em breve ao Windows 11

Curiosamente, o Tom de Ecrã não se limita a apenas seis predefinições. Existe também uma funcionalidade dedicada de "Tonalidade personalizada" que permite criar uma sobreposição de cor personalizada para o seu ecrã. Além disso, pode ajustar a intensidade do filtro com um deslizador específico.

O Tom de Ecrã ainda não está disponível ao público, pelo que precisamos de aguardar pelo anúncio oficial da Microsoft sobre o seu lançamento. No entanto, uma análise da versão atual revela que a Microsoft planeia manter a nova funcionalidade na secção Acessibilidade, ao lado de filtros de cor, temas de contraste, lupa e outras tecnologias de apoio relacionadas com o ecrã.