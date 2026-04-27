A Porsche está a vender a Bugatti, mas será que há interessados?

Há marcas icónicas e que têm resistido aos anos. Com isso vêm problemas, que muitos tentam resolver rapidamente, A Porsche decidiu concentrar-se nos seus negócios principais, vendendo todas as suas participações na Bugatti e na Rimac, na sequência de uma previsão de declínio dos lucros até 2025.

A Porsche está a vender Bugatti e a Rimac

A fabricante alemão de automóveis desportivos Porsche decidiu desfazer-se de todas as suas ações na parceria Bugatti-Rima. Esta foi uma das colaborações mais notáveis ​​do mundo automóvel. A empresa está a vender a sua participação de 45% na Bugatti-Rimac e a sua participação de 20,6% no Grupo Rimac a um consórcio de investidores.

O processo de venda está a ser gerido por um grupo liderado pela empresa de investimento HOF Capital, sediada em Nova Iorque. Este consórcio, que inclui a BlueFive Capital como o maior investidor, tornar-se-á o maior acionista do Grupo Rimac após a conclusão do negócio.

Mudança estratégica e objetivos financeiros

A Porsche explica que o principal objetivo desta venda é concentrar-se no seu negócio principal. A empresa prevê uma quebra de 93% no lucro operacional até 2025. Ppretende assim redirecionar os seus recursos para o desenvolvimento da sua gama de produtos e para o aumento da rentabilidade.

A mudança da marca, de uma estratégia focada em veículos elétricos para modelos híbridos e com motor de combustão interna, impactou os seus resultados financeiros. Isto também pressionou a empresa-mãe, o Grupo VW, enquanto a Porsche deverá entrar numa fase de recuperação.

Planos Futuros e o Estatuto da Bugatti

Embora a saída da Porsche termine o seu papel no desenvolvimento da Rimac, os seus investimentos anteriores terão contribuído para comprovar a capacidade de engenharia da empresa. Quanto à Bugatti, prevê-se que as operações continuem como planeado.

A Bugatti continua a operar como uma entidade independente. O processo de desenvolvimento do Bugatti Tourbillon, sucessor do modelo Chiron e notável pelo seu sistema de motor híbrido V16 de aspiração natural, foi concluído dentro desta estrutura existente. Embora se espere que os processos de aprovação estejam concluídos até ao final de 2026, afirma-se que a Mate Rimac continuará a gerir as estratégias de expansão da empresa em conjunto com os novos investidores.