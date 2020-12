Chegou o poderoso Xiaomi Mi 11! O primeiro com SoC Snapdragon 888

Durante os últimos dias foram várias as notícias e rumores relativos ao novo flagship da Xiaomi, o Mi 11. Como o Pplware já tinha revelado, este é o primeiro smartphone do mundo com o novo processador Snapdragon 888 da Qualcomm.

Conheçam ao pormenor o novo maquinão da chinesa Xiaomi.

Já é conhecido na totalidade e de forma oficial o novo e poderoso smartphone Xiaomi Mi 11. Tal como estava previsto, o smartphone iria ser apresentado hoje na China e as expetativas eram muitas.

Para além do Snapdragon 888 da Qualcomm, o Mi 11 traz 8 GB de RAM LPDDR5 e 128 GB de armazenamento interno na sua versão base. Existem outras combinações disponíveis com 12GB de RAM e 256GB de memória de armazenamento.

O ecrã é AMOLED 2K com 6.81″ polegadas que oferece uma resolução de 1440p e com uma taxa de atualização de 120 Hz (algo que a Apple não incluiu no seu iPhone 12). A bateria tem uma capacidade de 4600mAh e vem com carregamento rápido de 55W com fios, 50W sem fios e 10W de carregamento reverso.

Quanto às câmaras, a principal tem 108 MP, e mais duas de 13 MP e 5 MP. Já a câmara frontal deverá ser de 20 MP.

Preços do novo Xiaomi Mi 11

As pré-encomendas começam dia 1 de janeiro de 2021. O Xiaomi Mi 11 estará disponível em seis cores diferentes e até terá uma versão especial.

O preço começa em 3.999 CNY ($ ​​610 / € 500) e vai até os 4.699 CNY ($ ​​720 / € 585) para a opção com mais memória.