OPPO a marca de smartphones que surpreendeu tudo e todos, veio para ficar!

Oficialmente recém-chegada em abril de 2020 a Portugal, a OPPO é a marca de smartphones e acessórios que maior robustez de crescimento mostrou ao longo deste ano.

Nesse sentido, assistimos a uma qualidade explosiva, revolucionária e que marcou tendências em vários mercados mundiais, inclusive o português. E se lhe dissermos que a OPPO chegou para conquistar e que muito mais está para chegar? Conheça os modelos que marcam a diferença, o 5G e, importante, os melhores e mais competitivos preços do mercado: a marca que marca!

Quem é a OPPO?

A saber, sediada em Dongguan, China, a OPPO é uma marca fundada em 2004 por Tony Chen e que pertence à BBK Electronics.

Então, a companhia está atualmente presente em mais de 40 países e regiões, conta com mais de 40.000 funcionários e o seu investimento em tecnologias de inovação ascende a 1,4 mil milhões de dólares.

Smartphones OPPO, qualidade garantida

Afinal, no ano passado, a marca lançou o OPPO Reno 5G, o primeiro smartphone com suporte para a rede de quinta geração. Entretanto, até aos dias de hoje, a empresa foi desenvolvendo muitos outros modelos e no final de Outubro lançou o OPPO Reno4 Pro 5G, que testamos recentemente.

Mercado nacional, marca de confiança

Certamente, Portugal não foi exceção e depressa o público se rendeu à relação qualidade/preço da marca, com provas do seu crescimento e difusão dos pontos de vendas dos seus produtos.

Com efeito, modelos de média/alta gama, com tecnologia de ponta, como é o caso do 5G, definem o sucesso da OPPO enquanto player no mercado nacional, que veio para ficar.

Como resultado, a grande aposta da marca no mercado nacional prova precisamente que veio para ficar. Os meios sociais, especialmente, os média, garantem que todos os utilizadores ficam a conhecer um pouco melhor a marca a cada dia que passa.

Desse modo, modelos bem definidos e desenhados ao detalhe, atrativos visualmente, com públicos-alvo bem definidos são já parte integrante do vocabulário diário de quem procura um smartphone para o dia a dia, com qualidade.

De facto, entre os vários tipos de modelos destacam-se as séries:

OPPO Find X Series

OPPO Reno Series

OPPO A Series

OPPO em Portugal

Com efeito, ao nível de Portugal, estão disponíveis alguns modelos bem interessantes como:

Inegavelmente, de todos os modelos apresentados, o Pplware já teve a oportunidade de analisar alguns e destaca, sem dúvida a sua última análise feita pela Marisa Pinto, neste link.

Contudo, em resumo, podemos apontar deste modelo interessantes características, como:

o design e qualidade de construção,

as câmaras fotográficas,

a autonomia e carregamento rápido,

a fluidez

e, não menos importante, a gravação de vídeo.

Internet Of Things OPPO

Outrossim, enquanto empresa de tecnologia e inovação, a OPPO não se fica pelos smartphones e lançou-se também no criação e produção de dispositivos IOT.

Dessa forma, apesar de ainda estar numa fase de desenvolvimento e com grandes expectativas, a verdade que já possível adquirir um OPPO Watch de 41 mm em Portugal.

Resumidamente, este modelo caracteriza-se por:

um ecrã de dupla curvatura,

com um sistema operativo Wear OS by Google,

uma duração de até 21 dias de bateria,

carregamento VOOC Flash,

treino e monitorização de bem-estar.

OPPO avant guard: na crista da tecnologia e inovação

Sem dúvida, a OPPO mostra-se cada vez mais robusta enquanto marca que aposta muito na inovação tecnológica.

Decerto, a sua evolução é tão clara quanto constante e o grande público tem reagido positivamente.

Com toda a certeza, nos pontos fortes da marca podemos exemplificar o seu avanço com o 5G e algumas inovações apresentadas:

INNO Day: OPPO apresenta a nova filosofia da marca, “Tecnologia para a Humanidade, Bondade para o Mundo”, revelando pela primeira vez a “estratégia de desenvolvimento tecnológico 3+N+X”. O evento foi também a ocasião para a OPPO apresentar o conceito de telemóvel extensível OPPO X 2021, os OPPO AR Glass 2021 e a aplicação OPPO CybeReal AR.

4.ª edição do CIIDE: Novos designs, novas tendências, nova dinâmica”, pelo que a OPPO apresentou uma exposição retrospetiva, exibindo os melhores designs de produto clássicos do setor ao longo da sua história. Aqui a OPPO apresentou os designs conceptuais de “telemóvel deslizante” e “music-link”, nos quais está a trabalhar em conjunto com o reputado estúdio de design industrial japonês Nendo.

Atualmente, a redação do PPLWARE soube que a OPPO já está trabalhar com os vários operadores nacionais e retalhistas a nível local de forma a realizar várias campanhas e, assim, poder estar mais próxima do consumidor português.

Assim sendo, não se admirem os leitores que seja atingido o estatuto de marca de referência no mercado nacional.