Porque recordar é sempre bom, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de clássicos de música. Apresentamos nesta rubrica as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida.

Podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Entrem então no artigo e vejam o clássico que escolhemos para hoje!

Podem deixar nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

Without Me – Eminem

Marshall Bruce Mathers III, mais conhecido pelo seu nome artístico Eminem (St. Joseph, 17 de outubro de 1972), é um rapper, compositor, produtor musical e ator norte-americano. Adquiriu uma rápida popularidade em 1999 com o lançamento do disco The Slim Shady LP, o qual venceu o Grammy Award de Melhor Álbum de Rap do ano. O seu trabalho seguinte, The Marshall Mathers LP, tornou-se o álbum a solo mais vendido na história dos Estados Unidos. Tal fato tornou-o conhecido no mundo inteiro, e ajudou para a divulgação da sua editora, a Shady Records, e do seu grupo, o D12.

The Marshall Mathers LP e o seu terceiro disco, The Eminem Show, também conquistaram o Grammy Awards, tornando-o o primeiro artista a conquistar o prémio de Melhor Álbum de Rap do ano por três vezes consecutivas. Em 2003, venceu o Oscar para a melhor canção original com “Lose Yourself”, que esteve presente no seu filme semi-biográfico, 8 Mile. “Lose Yourself” tornar-se-ia o single que por mais tempo ocupou a primeira posição dos tops de hip hop. Em 2004, boatos sobre o fim da sua carreira foram anunciados após o lançamento do álbum Encore, que foram encerrados com o anuncio de Relapse, oficialmente disponibilizado a 15 de maio de 2009. De acordo com a Nielsen SoundScan, Eminem é o artista que mais vendeu na década nos Estados Unidos e atualmente está na 30ª posição dos recordistas de vendas de discos da história do país segundo o ranking da RIAA, e no mundo tem cerca de 115 milhões de álbuns vendidos, tornando-o um dos artistas recordistas de vendas de discos. Em 2010, lançou Recovery, no qual estava presente o single “Love the Way You Lie”, que foi um enorme sucesso comercial. Recovery tornou-se o sexto álbum consecutivo de Eminem a estrear na primeira posição dos tops dos Estados Unidos. De início, o álbum ficou por cinco semanas consecutivas no topo, retornando posteriormente para outras duas, e somando sete semanas no primeiro lugar, no total.

Eminem foi escolhido como o 79º na lista dos “100 Melhores Artistas de Todos os Tempos” pela VH1. Numa lista similar, foi colocado na 82º pela revista Rolling Stone. Incluindo o trabalho com os D12, Eminem acumula 9 álbuns no topo da Billboard Top 200, sendo 7 solo (6 de estúdio, 1 compilação) e 2 com os D12. Ele tem 13 singles na primeira posição em todo o mundo. Tal sucesso fez Eminem ser reconhecido pela Billboard como o Artista da Década. De acordo com a mesma Billboard, o rapper teve dois dos cinco álbuns mais vendidos entre 2000 e 2009. Eminem também já vendeu mais de 17 milhões de downloads das suas músicas apenas nos Estados Unidos. Em 2010, a MTV classificou Eminem como o sétimo maior ícone da história da música pop. Em 2009, Eminem foi eleito, numa votação popular, o melhor rapper de todos os tempos pela revista Vibe, vencendo Tupac na final.

In Wikipedia

Siga o Pplware Classics no Spotify