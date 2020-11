Amazon entra no negócio da reciclagem de baterias de carros elétricos

As empresas de automóveis estão a apostar cada vez mais na produção de carros elétricos. Assim sendo, há também as que estão a apostar no fabrico de baterias, para integrar esse padrão crescente dos elétricos, bem como a investir na reciclagem dessas mesmas baterias.

Aliás, há empresas que, apesar de não estarem diretamente relacionadas com o mercado automóvel, estão a penetrá-lo e a tentar integrar as suas várias vertentes. Então, é o caso da Amazon.

Uma das empresas que consome mais baterias

Apesar de ser uma multinacional relacionada com a tecnologia, essencialmente, a Amazon investiu numa empresa de reciclagem de baterias de carros elétricos. Esta, que foi outrora criada por um antigo executivo da Tesla, JB Straubel, dá-se pelo nome de Redwood Materials.

Sendo a Amazon uma das empresas que mais consome baterias, a nível mundial, torna-se percetível a razão pela qual tomou a decisão do investimento.

O investimento da Amazon é importante devido à sua dimensão e ao seu compromisso em ter uma pegada mais sustentável.

Disse JB Straubel.

Este que não foi ainda divulgado, sabendo-se apenas que pertence a 2 mil milhões de dólares do Fundo de Compromisso Climático da Amazon, que engloba a Redwood Materials e três outras empresas.

Amazon investe na reciclagem de baterias dos carros elétricos… e não só

Assim sendo, a Redwood Materials trabalhará, em parceria com a Amazon, de modo a reciclar as baterias dos carros elétricos, bem como outras de iões de lítio. Além disso, está também programado reciclar resíduos eletrónicos da própria Amazon.

Quando se olha para o futuro do transporte e da eletrificação dos veículos, o número de baterias que serão necessárias é enorme. Já estamos a recuperar a maior parte do metal, lítio, níquel e cobalto das baterias que estamos a reciclar. Agora, precisamos de o fazer de forma mais eficiente e a uma escala muito maior.

Disse JB Straubel.

Conforme se sabe, esta vontade de Straubel em reciclar baterias surgiu após 10 anos a auxiliar Elon Musk a erguer a Tesla. Aliás, um facto interessante é a existência de um centro de reciclagem da Redwood Materials em Carson City, não muito longe da Gigafactory da Tesla do Nevada.

