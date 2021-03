Espanha vai limitar publicidade à Bitcoin e a outras criptomoedas

O governo de Espanha respondeu aos pedidos das instituições e tomou medidas restritas com o objetivo de limitar a publicidade à Bitcoin e a outras moedas criptográficas.

A partir de agora, e tendo em conta esta reforma legal, a Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV) poderá limitar e até mesmo proibir a publicidade feita às moedas criptográficas.

Controlar a exposição dos mais ingénuos às criptomoedas

As criptomoeda são, normalmente, sistemas financeiros descentralizados e, por isso, muito aliciantes. Então, não é de estranhar que o número de pessoas envolvido aumente a cada dia, uma vez que todos querem conhecer e, se possível, tirar proveito das suas vantagens.

Todavia, como acontece com tudo, as criptomoeda, como a Bitcoin, têm as suas fragilidades e riscos.

Sendo uma tendência recente, os golpes associados à Bitcoin, por exemplo, são crescentes. Isto, porque, há quem se aproveite da ignorância dos desprevenidos e ingénuos que desconhecem o sistema.

Afinal, se até os investidores experientes carecem de ferramentas para minimizar riscos de instabilidade, mais expostos estão aqueles que entram na estrutura sem perceberem nada.

É exatamente por causa disso que o governo de Espanha estreitou as medidas e permite agora que a CNMV limite ou proíba a publicidade relacionada à Bitcoin e a outras moedas criptográficas.

Bitcoin não terá publicidade à grande e à espanhola

Há algum tempo que tem havido uma proliferação de anúncios que incentivam o investimento em Bitcoin e em outras moedas criptográficas. Por isso, as instituições têm vindo a pedir ferramentas que minimizem a exposição das criptomoedas dos mais ingénuos, bem como a limitação dos anúncios de investimento.

Nesse sentido, o governo de Espanha anunciou que pretende implementar uma panóplia de ferramentas que visam prevenir que os pequenos investidores sejam arrastados para este “ativo altamente especulativo”, de acordo com o Banco Central Europeu.

Ou seja, o Ministério da Economia vai reformar a lei do mercado, de forma a dar mais poder à CNMV. Até agora, a comissão podia limitar a publicidade a agentes mediadores, gestores e bancos. Contudo, existia uma lacuna legal que incluía as criptomoedas.

Doravante, a CNMV pode submeter a publicidade a criptomoedas, como a Bitcoin, a ser autorizada. Aliás, os poderes agora concedidos à comissão, incluem também entidades que não estejam sob a sua supervisão direta.

Leia também: