A Mozilla tem feito tudo para que o Firefox acompanhe o que a concorrência está a criar. Este browser tem melhorado muito e está já a um nível que qualquer utilizador pode substituir a sua escolha por esta proposta.

Com atualizações constantes, o Firefox aposta em novas funcionalidades a cada nova versão. Agora, e numa atualização não esperada, sugiram melhorias na estabilidade deste browser que eliminam muitos problemas que estavam reportados. É por isso hora de atualizar o Firefox.

Uma atualização importante da Mozilla

A versão 86.0.1 do Firefox chegou e está já a ser disponibilizada para todos os utilizadores. Esta nova atualização foca-se em corrigir falhas e problemas que afetam este browser e que podem complicar a sua utilização no dia a dia dos utilizadores.

Do que a Mozilla revela, as principais melhorias estão no Linux e no macOs, com o SoC M1. Claro que as restantes versões recebem também correções e alterações, para que o Firefox funcione de forma ainda melhor e sem quaisquer problemas.

Tratados vários problemas com o Firefox

Em concreto, e no que toca ao macOS do SoC M1, a Mozilla quis resolver uma falha já bem conhecida e que afetava o browser. Após o hibernar ou ao bloquear, o Firefox deixa de responder e não volta a recuperar. As queixas desta situação acumulam-se e descrevem sempre este cenário.

No que toca ao Linux, a melhoria não é muito diferente e impede também que o Firefox seja usado. Aqui, o problema não está na utilização, mas sim no arranque, com o browser da Mozilla a não funcionar novamente como esperado, ficando bloqueado.

Presente em várias versões deste browser

A falha está em várias distribuições Linux, desde o Fedora até ao Ubuntu. Há ainda outra situação corrigida, que levava a que o foco da janela fosse perdido sem que o utilizador tomasse qualquer ação para a mudar.

Esta nova atualização do Firefox está já disponível e provavelmente a ser instalada. A Mozilla apostou em melhorar o seu browser e assim conseguir eliminar todos os problemas conhecidos nesta versão.