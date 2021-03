Loucura! Bitcoin ultrapassou barreira dos 60.000 dólares

O ano de 2021 começou em grande para a criptomoeda Bitcoin. A moeda digital tem valorizado bastante e isso nota-se até na procura de GPUs para mineração. Mas nem tudo parece perfeito! O Banco de Portugal já emitiu alguns alertas aos consumidores sobre riscos associados aos ativos virtuais.

Recentemente a criptomoeda bitcoin ultrapassou barreira dos 60.000 dólares impulsionada pelo plano de estímulo dos EUA.

A criptomoeda Bitcoin está em alta tendo vindo a atingir diversos recordes. De acordo com os analistas, esta moeda digital já cresceu 95% só este ano e pela primeira vez, o seu valor de mercado, superou a marca de 1 bilião de dólares. A Bitcoin é uma moeda virtual que foi criada em 2009, com base no sistema peer-to-peer (P2P). O P2P é um sistema que não prevê a existência de uma autoridade centralizada que controle a moeda ou as transações, como acontece com as outras moedas (por exemplo, o Euro é controlado pelo Banco Central Europeu).

Bitcoin ainda se mantém em alta com poucas oscilações

A criptomoeda Bitcoin cruzou hoje pela primeira vez na sua história a marca de 60.000 dólares norte-americanos (cerca de 50.195 euros), impulsionada, segundo os analistas, pelo plano de estímulo da economia dos EUA. Segundo o site CoinMarketCap, a criptomoeda subiu para 60.197 dólares americanos (50.360,40 euros) às 12:34 GMT (mesma hora em Lisboa) e continuava a oscilar à volta deste limite simbólico no início da tarde de hoje. À data da escrita deste artigo a Bitcoin está nos $59,837.18.

Numa nota, o analista Neil Wilson, da Markets.com referiu que nos últimos dias, o valor da Bitcoin subiu “porque os investidores esperam a chegada iminente de cheques” aos consumidores norte-americanos, segundo o planeado no pacote de estímulo à economia dos Estados Unidos.

Os norte-americanos devem receber este fim de semana os primeiros cheques e transferências, no valor de 1.400 dólares por pessoa, previstos no plano de 1,9 biliões de dólares (cerca de 1,6 biliões de euros) do Presidente Joe Biden, revela a Lusa.

Alguns desconfiam da volatilidade do mercado de Bitcoin, outros acreditam que a situação é muito diferente da de 2017, quando os valores subiram ainda com mais vigor, antes de caírem, no início de 2018. À semelhança do que está a acontecer com fundos de investimento e algumas empresas, como a Tesla (que investiu 1,5 mil milhões de dólares em criptomoeda), muitos particulares estão a investir em frações de Bitcoins, aproveitando as muitas plataformas que surgiram nos últimos anos.

Leia também…