Atenção à Bitcoin: O alerta chega do Banco de Portugal…

Nos últimos tempos muito se tem falado da criptomoeda Bitcoin. A moeda digital valorizou bastante e o valor de mercado superou, pela primeira vez, 1 bilião de dólares.

Apesar de tudo ser aparentemente boas notícias, o Banco de Portugal reitera alertas aos consumidores sobre riscos associados aos ativos virtuais.

O Banco de Portugal (BdP) emitiu hoje um comunicado que alerta os consumidores para os riscos associados aos ativos virtuais, como a Bitcoin, avisando que estão normalmente sujeitos a uma “enorme volatilidade” e “não são garantidos” por qualquer autoridade nacional ou europeia.

Em particular, o Banco de Portugal chama a atenção para os seguintes riscos:

O BdP relembra também que, desde 1 de setembro de 2020, é a…

autoridade com competências quer no registo, quer na verificação do cumprimento das disposições legais e regulamentares aplicáveis em matéria de branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo, por parte das entidades que exerçam alguma das seguintes atividades com ativos virtuais: serviços de troca entre ativos virtuais e moedas fiduciárias ou entre um ou mais ativos virtuais; serviços de transferência de ativos virtuais; e serviços de guarda ou guarda e administração de ativos virtuais ou de instrumentos que permitam controlar, deter, armazenar ou transferir esses ativos, incluindo chaves criptográficas privadas.