Conheçam Elizabeth Ann, a espécie de furão clonada nos EUA

Uma notícia que comunique a extinção de uma espécie animal nunca deixa as pessoas indiferentes. Pelas várias razões que estão na origem desse fim, a atividade humana poderá ser a explicação em muitos casos. Nos anos 1980, o mundo ficou a saber que o furão-do-pé-preto se encontrava oficialmente extinto na natureza, sendo hoje considerada uma espécie altamente ameaçada.

Em direção à esperança, um grupo de cientistas norte-americanos clonou com sucesso um furão-de-pé-preto, através do ADN de um animal congelado há mais de 30 anos.

ADN de espécie congelada deu origem a Elizabeth Ann

A ciência não para de evoluir e, mais uma prova disso, é a Elizabeth Ann, o primeiro furão clonado nos Estados Unidos da América. O nascimento do animal foi anunciado pelo US Fish and Wildlife Service e representou uma estreia para uma espécie em vias de extinção.

Tendo sido já considerada extinta, todos os animais da espécie furão-de-pé-preto são descendentes de sete antepassados encontrados em 1981. Então, conforme dizem os cientistas, Elizabeth Ann representa um “arrojado passo em frente”.

A clonagem foi possível através do ADN de Willa, um animal idêntico ao furão que tem estado congelado e conservado desde 1988.

Isto, porque o Wyoming Game & Fish Department preservou os seus genes e enviou amostras de tecido de Willa para o Frozen Zoo da San Diego Zoo Global, em 1988. Agora, estes genes concederam culturas de células viáveis.

Contudo, este não era um dos sete antepassados originais, pois, antes desses terem sido encontrados, acreditava-se que a espécie estaria extinta.

Por sua vez, Willa, que não tem descendentes vivos, foi capturada na natureza. Ainda assim, os investigadores acreditam que o seu clone pode aumentar a diversidade genética e ajudar a recuperação das espécies ameaçadas, como o furão-de-pé-preto.

Para criar Elizabeth Ann, a empresa ViaGen Pets & Equine transferiu, com sucesso, o embrião para um furão substituto.

Furões-de-pé-preto vacinados contra a COVID-19

De acordo com a equipa responsável pela clonagem, Elizabeth Ann não será libertada na natureza. Ao invés disso, irá viver nas instalações onde nasceu, para que os cientistas a possam estudar.

Conforme se sabe, o furão-de-pé-preto é a única espécie de furão da América do Norte, além de estar entre os mamíferos mais ameaçados desse subcontinente. De tal forma que, durante o verão, os cientistas vacinaram 120 animais contra a COVID-19.

Recorde-se que, de forma a evitar a propagação da infeção, foram abatidas dezenas de milhares de martas, um familiar do furão.

