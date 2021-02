Bitcoin: Valor de mercado supera pela primeira vez 1 bilião de dólares

A criptomoeda Bitcoin está em alta tendo atingido recentemente um novo recorde. De acordo com os analistas, esta moeda digital já cresceu 95% só este ano e pela primeira vez, o seu valor de mercado, superou a marca de 1 bilião de dólares.

Apesar de ser um valor bastante generoso, o mercado das criptomoedas ainda está longe do mercado do ouro (com o qual é muita das vezes comparado).

A Bitcoin é uma moeda virtual criada em 2009, com base no sistema peer-to-peer (P2P). O P2P é um sistema que não prevê a existência de uma autoridade centralizada que controle a moeda ou as transações, como acontece com as outras moedas (por exemplo, o Euro é controlado pelo Banco Central Europeu).

Ao invés, a criação de moeda e as transferências baseiam-se numa rede de código aberto em protocolos cifrados que constituem a base da segurança e liberdade do Bitcoin, fazendo com que as transações sejam instantâneas entre os utilizadores.

Invenção de um guru de informática misterioso, que se remeteu ao seu pseudónimo Satoshi Nakamoto, esta moeda é criada por meio de uma fórmula matemática bastante complexa.

Bitcoin tem tido um crescimento fantástico…

De acordo com informações do site Bloomberg, a Bitcoin aumentou em mais de 450 mil milhões de dólares o seu valor de mercado. Atualmente a moeda digital supera a marca de 1 bilião. De relembrar que a bitcoin está próxima dos 60 mil dólares. Segundo a Reuters, a bitcoin está a ter um ganho semanal de 14% e um crescimento, neste mês de fevereiro, a rondar os 70%.

A Reuters revela ainda que o valor combinado de todas as moedas virtuais ronda os 1,7 biliões de dólares. No entanto, é ainda um “erro” comparar o mercado das criptomoedas com, por exemplo, o ouro. Segundo a agência, o “market cap” dos metais situa-se entre 9 biliões e 10 biliões, o que significa que é ainda muito superior ao valor de mercado das criptomoedas.

