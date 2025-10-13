Qual a operadora com internet móvel mais barata?

Para quem procura um serviço apenas de internet móvel as opções são variadas e os preços também, tal como acontece para a internet fixa. Nesse sentido, há que saber de uma forma simples, qual a operadora que oferece o melhor serviço ou melhor preço.

Pode ter 100 GB por mês por apenas 5 euros

Se só precisa de um tarifário de internet móvel, é possível agora ter pelo menos 100 GB de tráfego por mês por preços que variam entre os 5 e os 15 euros.

Segundo a Deco Proteste, em outubro, MEO, NOS e Vodafone aumentaram os preços dos seus tarifários, mas nas low-cost os valores mantém-se inalterados em comparação com o mês anterior.

Olhando para a tabela anterior, percebemos que a Uzo é quem oferece um serviço com 200 GB, todas as outras oferecem 100 GB. O valor do serviço da Uzo é de 8 euros.

Tendo em conta os dados das "3 grandes operadoras", Vodafone, NOS e MEO, percebe-se que os valores mensais são elevados, face às propostas da concorrência.