WhatsApp: nomes de utilizador estão a chegar mas é preciso ter muito cuidado

Em outubro passado, foi revelado que o WhatsApp, a popular aplicação de mensagens da Meta, trabalhava na introdução de nomes de utilizador. Esta é uma funcionalidade que está agora a ser implementada tanto no Android como no iOS.

WhatsApp: nomes de utilizador estão a chegar

Segundo o site especializado WABetaInfo, os nomes de utilizador do WhatsApp já estão disponíveis para um número muito limitado de utilizadores. Esta funcionalidade permite que os utilizadores se liguem à aplicação e comuniquem com outras pessoas sem precisar de partilhar o seu número de telefone. Ao escolher nomes de utilizador exclusivos, a aplicação da Meta oferece um maior controlo sobre a privacidade.

Ao mesmo tempo que facilita a localização e o contacto com os utilizadores. Em vez de terem de guardar números de telefone, simplesmente pesquisarão os contactos usando apenas os nomes de utilizador. A mesma fonte explica que o WhatsApp trabalhou arduamente para garantir uma experiência de utilizador estável e segura com os nomes de utilizador. Isso resultou numa implementação relativamente lenta.

Para verificar se já há acesso a esta funcionalidade, basta aceder às definições do perfil do WhatsApp. Se estiver ativado, verá uma opção específica para os nomes de utilizador. Ao tocar nela, pode-se criar um. O processo é simples e intuitivo, e toma apenas alguns passos. Após escolher um nome de utilizador, este será ligado à conta, permitindo partilhar com outras pessoas em vez de divulgar o número de telefone.

E preciso ter muito cuidado com a escolha

Haverá também a opção de configurar uma palavra-passe opcional de quatro dígitos, que será necessária quando alguém entrar em contacto pela primeira vez. Isto para garantir que é alguém conhecido. Claro que assim é acrescentada outra camada de segurança, que impede mensagens de números desconhecidos ou spam. O WhatsApp também estabeleceu regras para a escolha de nomes de utilizador.

Por exemplo, não podem começar por "www." nem terminar com um domínio, como ".com" ou ".pt". Devem também incluir pelo menos uma letra, pelo que não se pode escolher nomes compostos apenas por números ou símbolos. Além disso, apenas são permitidos determinados caracteres, como letras minúsculas (a-z), números (0-9), pontos e sublinhados. O nome de utilizador deve ter entre 3 e 35 caracteres.

Também se pode escolher o mesmo nome de utilizador que se usa noutras plataformas Meta (Instagram e Facebook). Precisará confirmar que é o proprietário legítimo desse nome. A funcionalidade de nome de utilizador está agora disponível a um número limitado de utilizadores que instalaram as atualizações mais recentes do WhatsApp e está a ser libertada gradualmente. Espera-se que seja disponibilizado a todos nas próximas semanas.