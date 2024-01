Astrónomos norte-americanos encontraram um novo planeta com tamanho semelhante à nossa Terra. Parece ser o mais jovem exoplaneta terrestre conhecido. Também orbita uma estrela muito semelhante ao Sol. Faz é um pouco de calor por lá!

Foi batizado de HD 63433d, e é o terceiro planeta encontrado em órbita ao redor de uma estrela chamada HD 63433. Por sua vez, este astro também é parecido com o Sol, terá aproximadamente o mesmo tamanho.

A descoberta foi publicada na revista The Astronomical Journal. De acordo com os investigadores, que fazem parte do projeto THYME, este é um planeta útil para estudos, porque pode ser semelhante à nossa Terra primitiva. Contudo, a estrela é bem mais jovem, tem apenas 400 milhões de anos, o que não é um décimo da idade do nosso astro-rei.

Já o planeta orbita tão perto desta estrela que a sua volta completa acontece em apenas 4,2 dias terrestres.

Semelhanças e diferenças de um planeta com temperaturas de 1200 °C

Além de orbitar uma estrela semelhante ao nosso Sol e ter tamanho parecido ao da Terra, o HD 63433d está próximo (em termos astronómicos) ao Sistema Solar. A sua estrela está a apenas 73 anos-luz de distância, na direção da constelação da Ursa Maior. E, para os astrónomos, as semelhanças terminam aí.

Ao analisar a sua órbita, os investigadores acreditam que o planeta está gravitacionalmente bloqueado. Isso significa que um lado está sempre voltado para sua estrela, enquanto o outro está sempre no escuro.

Desta forma, a face virada para a HD 63433 pode atingir 1260 °C e pode ser coberta de lava. Ainda assim, os astrónomos estão animados com a descoberta e as possibilidades de estudo que o planeta permite realizar.

O planeta é visível tanto do hemisfério Sul quanto do Norte. Por isso, os cientistas podem usar um maior número de telescópios para o investigar.

Isto é o nosso quintal solar, é emocionante. Que tipo de informações uma estrela tão próxima, com um sistema tão lotado ao redor, pode revelar? Como isso nos ajudará a procurar planetas entre as talvez 100 outras estrelas semelhantes neste jovem grupo do qual faz parte?

Referiu a autora do estudo, Melinda Soares-Furtado.

A ideia é desenvolver novos métodos para estudar gases que escapam do interior do planeta ou medir o seu campo magnético.