NASA está a criar um assistente do tipo ChatGPT para os astronautas

A Lua vai receber de novo a humanidade no seu solo e desta vez com a ambição de construir algo mais permanente no seu solo, mas também na órbita, onde estará a estação espacial Lunar Gateway. Este local a cerca de 385 mil quilómetros da Terra terá o mais avançado equipamento e contará também com Inteligência Artificial. A NASA quer um sistema tipo ChatGPT para ajudar os astronautas na instalação de uma versão inicial desta base lunar.

A Lua receberá também a Inteligência Artificial

Apesar da nossa desconfiança intrínseca relativamente à IA no espaço, que nos foi ensinada por filmes como 2001: Uma Odisseia no Espaço, esta oferece grandes vantagens tanto para as missões tripuladas como para as não tripuladas. Para o efeito, a NASA está a desenvolver um sistema que permitirá aos astronautas efetuar manobras, realizar experiências e muito mais, utilizando uma interface semelhante a um ChatGPT em linguagem natural, informou o The Guardian.

A ideia é chegar a um ponto em que tenhamos interações de conversação com os veículos espaciais e em que eles também nos respondam com alertas, descobertas interessantes que vejam no sistema solar e mais além. Já não se trata de ficção científica.

Disse a Dra. Larissa Suzuki, numa reunião do IEEE sobre comunicação espacial da próxima geração.

A NASA pretende instalar o sistema na sua Lunar Gateway, uma estação espacial que orbitará a Lua e dará apoio à missão Artemis da NASA. Para facilitar a adoção no dia a dia, o sistema utilizará uma interface de linguagem natural que permitirá aos astronautas pedir conselhos sobre experiências ou efetuar manobras sem terem de se debruçar sobre manuais complexos.

Numa página dedicada a solicitar o apoio de pequenas empresas para o Lunar Gateway, a NASA escreveu que este exigiria tecnologias de IA e de aprendizagem automática para gerir vários sistemas quando estivesse desocupado. Isso inclui operações autónomas de cargas úteis científicas, priorização de transmissão de dados, operações autónomas, gestão da saúde do Gateway e muito mais.

Nos vários exemplos onde esta tecnologia será útil, Larissa Suzuki, deixou um cenário em que o sistema corrigirá automaticamente falhas e ineficiências na transmissão de dados, assim como ações proativas noutros tipos de interrupções digitais.

Não podemos enviar um engenheiro para o espaço sempre que um veículo espacial fica offline ou o seu software falha de alguma forma.

Afirmou a especialista da NASA.

Para os céticos sobre a segurança da IA, este será outro local onde beneficiaremos da tecnologia.