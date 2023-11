Pela primeira vez foi transplantado um olho completo

A evolução da medicina tem sido muito significante com a tecnologia a dar uma enorme ajuda. Por exemplo, em tempos de COVID-19, foram as "vacinas tecnológicas" que ajudaram a conter a pandemia. Uma notícia recente revela que pela primeira vez um transplantado um olho completo.

Primeiro transplante de um olho inteiro num paciente vivo...

Há acontecimentos que marcam a história da humanidade e este é certamente um deles. A cirurgia demorou um total de 21 horas e a equipa de cirurgiões de Nova Iorque revelou que esta foi a primeira vez que foi feito um transplante de um olho inteiro num paciente vivo.

Relativamente ao paciente, chama-se Aaron James e em 2021 sofreu uma enorme descarga elétrica de 7200 volts depois de tocar com a cara num cabo eletrificado. Do acidente, Aaron James acabou por ficar sem o olho esquerdo e mais algumas partes do corpo. Apesar de tudo, Aaron James acabou por resistir, tendo agora recebido um transplante do olho. Segundo o que foi referido, do dador extraiu-se parte do rosto e todo o olho esquerdo. O material biológico foi depois utilizado para a intervenção pelo NYU Langone Health, um centro médico de referência em reconstrução facial.

O procedimento durou 21 horas e nele foram utilizados guias de corte construídos em 3D especificamente para Aaron James. "Não podíamos ter pedido um paciente mais perfeito", assegurou Rodríguez citado pela agência France-Presse.