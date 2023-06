Apple prevê que iPhone 15 Pro seja o mais vendido da geração. O que não sabemos ainda?

Se olharmos para trás, mais concretamente para cada lançamento dos anos anteriores, percebemos que existe algo diferenciador dentro das várias versões do iPhone. Uma delas captou o interesse de mais pessoas e tornou-se no equipamento mais vendido. Se o iPhone 15 Pro é dos mais caros, o que irá seduzir o utilizador para desembolsar cerca de 1500 euros?

Não importa ser o mais caro, é isso que os consumidores querem

O telefone mais popular da Apple no período entre 2021 e 2022 foi o iPhone 13 básico, com o iPhone 14 Pro Max a arrebatar este título após o lançamento da série iPhone 14. Agora, um novo relatório afirma que o iPhone 15 Pro será a opção mais procurada da próxima nova geração.

Não é segredo que a Apple (bem como outros grandes intervenientes na indústria dos telemóveis) tem vindo a concentrar-se nos topos de gama, os premium que são melhores e, claro, geram mais lucro. Os modelos Pro recebem quase sempre exclusivamente as mais recentes inovações, enquanto os modelos normais as funcionalidades e hardware anteriores apenas para os Pro.

Um grande exemplo é o próximo iPhone 15, que se diz que irá adotar todas as suas atualizações do iPhone 14 Pro.

iPhone 15 Pro será o mais vendido, "diz" a Apple

O relatório acima mencionado vem da itHome e diz que a Apple encomendou mais ecrãs para o iPhone 15 Pro do que para o iPhone 14 Pro no ano passado. Na verdade, o volume de ecrãs da série iPhone 15 para o mês de junho é considerado duas vezes maior em comparação com o mesmo período de 2022 para a série iPhone 14, afirma a Display Supply Chain Consulting Company (DSCC).

Além disso, enquanto as encomendas de ecrãs para o iPhone 14 Pro ascenderam a 43% para a série iPhone 14 (junho – julho), desta vez são 58% para o iPhone 15 Pro. Curiosamente, a DSCC também partilha que os fornecimentos de ecrãs para a série iPhone 14 caíram 22% em junho, em comparação com a série iPhone 13 durante o mesmo mês do ano passado.

Assim, para dar algum sentido a todos estes números e datas, é seguro dizer que a Apple está a planear manter o foco nos seus modelos Pro como a maior fonte de dinheiro da empresa. Portanto, espera-se que o iPhone 15 Pro seja o mais vendido este ano, o que é estranho, tendo em conta a qualidade do iPhone 15 de base, graças a algumas atualizações significativas na secção da câmara, especificamente.