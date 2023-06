ESET Partner Meeting 2023 reúne os melhores parceiros da marca

A ESET, empresa europeia líder em soluções de cibersegurança, juntou os seus melhores parceiros no evento ESET Partner Meeting 2023, evento anual que decorreu nos dias 20 e 22 de junho, nas localidades de Lisboa e Gaia respetivamente.

ESET apresenta novidades do ESET PROTECT Complete e o novo ESET PROTECT Elite

Nestes eventos participaram parceiros ESET de todo o país, tendo sido apresentadas várias novidades relacionadas com a oferta empresarial e funcionalidades tecnológicas que estarão disponíveis já no segundo semestre de 2023. Esta iniciativa permitiu ainda apresentar o posicionamento do fabricante no mercado global de cibersegurança B2B, bem como indicadores relacionados com o negócio, investimento em I&D, e oportunidades decorrentes das necessidades do mercado. Foram ainda premiados os parceiros com melhor desempenho no ano de 2022 em diversas categorias B2B.

De acordo com Ricardo Neves, Marketing Manager da ESET Portugal...

a segmentação do ESET Partner Meeting 2023 em duas localidades diferentes é sinal do nosso crescimento e do aumento significativo do número de parceiros que nos acompanham. Queremos cada vez mais criar momentos diferenciadores, dedicados e com mais proximidade. Além de estreitarmos relacionamentos, foi um momento importante para apresentarmos várias novidades e soluções que permitem que os parceiros estejam na vanguarda da oferta de soluções de cibersegurança.

Na oferta empresarial, as grandes novidades estão na atualização da subscrição ESET PROTECT Complete que é agora atualizada com a nova e importante funcionalidade tecnológica Vulnerability & Patch Management (V&PM), tornando esta solução de segurança mais completa para as empresas.

Foi ainda apresentada uma nova oferta empresarial – ESET PROTECT Elite – que irá dar resposta às empresas que têm maiores requisitos de cibersegurança. Esta disponibiliza às organizações mais exigentes o maior nível de cibersegurança, recorrendo a várias camadas de proteção e tecnologias.

Nuno Mendes, Diretor Geral da ESET Portugal, referiu que...

esta nova oferta inclui a nossa proteção moderna de endpoints, gestão de vulnerabilidades e aplicação de patches, multi-fator de autenticação, encriptação de discos, segurança de aplicações cloud (ex.: M365), deteção de ameaças zero-day e integra tecnologia XDR para reforço da prevenção, deteção e resposta para obter uma cibersegurança unificada e melhor visibilidade das ameaças.

O ESET Partner Meeting 2023 em Lisboa permitiu ainda aos parceiros um passeio de catamarã pelo Rio Tejo, tendo passado por vários locais da capital como o Terreiro do Paço, Belém e Oeiras. O ESET Partner Meeting 2023 em Gaia deu oportunidade de uma visita guiada ao The Wine Experience, um dos maiores museus interativos de vinho e a várias provas numa das mais antigas caves de vinho – Taylor's Port.