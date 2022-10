iPhone 14 Pro: vendas excederam em muito as expectativas da Apple, diz a Trendforce

O iPhone 14 trouxe algumas novidades a um segmento já ele carregado de tecnologias. A Apple, apesar de ter lançado uma aposta, aparentemente, sem grande sucesso, o modelo Plus, estará a vender mais do que o esperado na sua gama mais cara. Quem o diz é a Trendforce, empresa de análise de mercado. A culpa é o iPhone 14 Pro.

Segundo a Trendforce, a Apple esperava que, do total de fabrico, 50% fossem os modelos Pro. Contudo, essa marca foi já aumentada para 60%. Os consumidores estão a procurar aquele que é um dos melhores produtos do mercado mobile.

Apple manda aumentar a produção dos modelos Pro

Com a menor procura do iPhone 14 Plus, que tem um ecrã de 6,7 polegadas e começa nos 1189 euros, os utilizadores parecem ter-se focado nos modelos Pro. O iPhone 14 Pro, com um ecrã de 6,1 polegadas e com um preço a começar nos 1349 euros poderá ser o que mais interessa ao consumidor que procura um equipamento fora da versão convencional.

Quem o afirma é a Trendforce que aponta mesmo a fasquia dos 65% de todas as compras para os smartphones de 2022 com chancela Pro.

Apesar dos vários relatórios apontarem até ao momento para uma forte procura do modelo iPhone 14, é sabido que os Pro e Pro Max estão a vender muito bem.

A Apple pediu à Foxconn para aumentar a produção do iPhone 14 Pro em 10%, de acordo com o último inquérito do analista da Apple Ming-Chi Kuo. Esta análise vem depois de outro relatório afirmar que os modelos Pro estavam a vender melhor do que as versões regulares. Esta mudança é também evidente na disponibilidade da Apple Store, uma vez que os modelos do iPhone 14 Pro estão amplamente indisponíveis e o stock do iPhone 14 é abundante.

Refere o relatório da empresa de análise de mercado.

iPhone 14 Pro e 14 Pro Max são mais aliciantes

A Trendforce analisa os dados da cadeia de fornecimento da Apple para recolher rácios de produção entre os quatro modelos da linha deste ano. Com esses valores a empresa concorda que a procura do iPhone 14 Pro é muito maior do que a Apple previa.

A empresa Cupertino disse inicialmente aos seus fornecedores que o iPhone 14 Pro e Pro Max iriam significar 50% da produção, mas parece ter desde então aumentado este valor para 60%.

Apesar de nos mercados internacionais o iPhone 14 Pro e Pro Max terem um preço acima dos seus antecessores da linha 13, a verdade é que nos EUA isso não aconteceu. Como tal, quem no ano passado comprou o modelo Pro do iPhone 13, este ano tem o 14 com mais tecnologia e ao mesmo preço.

Além disso, a Apple manteve na sua oferta o iPhone 12 (599 dólares), o iPhone 13 (699 dólares) e o iPhone 14 (799 dólares). Todos estes têm preços diferentes, mas tecnologias muito parecidas, com ligeiros incrementos no SoC e noutros chips do dispositivo. Muitas pessoas ainda não consideram dar mais por um iPhone 14 quando este difere pouco do iPhone 13, por exemplo.

Em relação ao arrefecimento do consumo, a Apple não deverá passar entre os pingos desta chuva. Os utilizadores estão a abrandar as suas compras. No entanto, tal como vimos, apesar do mercado dos smartphones estar a cair, a Samsung e a Apple ainda conseguem crescer.

Especificações do iPhone 15 Pro

Este ano foi a primeira vez que a Apple criou uma diferenciação entre os modelos standard e Pro, dando-lhes diferentes processadores, o que muitos têm tomado como um sinal de que a empresa planeia alargar o fosso entre os modelos Pro e base ao longo do tempo.

A Trendforce apoia esta visão, prevendo que uma lente periscópica para uma maior capacidade de zoom ótico será um dos principais diferenciadores no iPhone 15 Pro, e poderá ser exclusiva do Pro Max.

Em termos de especificações, para além da mudança abrangente do Lightning para ligações tipo C que já é conhecida, são grandes as probabilidades de a série Pro apresentar uma actualização da RAM para 8GB para corresponder ao seu novo processador e continuar a melhorar as especificações da câmara, incluindo a actualização da sua câmara principal para 8P (eight plastic lenses) e a utilização de uma lente periscópica no modelo Pro Max.

Referiu a empresas no seu relatório.

"8P" aqui é uma referência ao número de elementos na lente. Há prós e contras em adicionar elementos a uma lente, mas quando um fabricante pega num desenho de lente existente e adiciona elementos, isto é geralmente feito para reduzir a distorção, o que é especialmente importante em lentes de grande ângulo.

Conforme já foi anteriormente abordado, uma lente periscópica permite um alcance de zoom ótico muito mais elevado do que as lentes convencionais. Portanto, os utilizadores ainda aguardam o primeiro iPhone com uma lente de periscópio a oferecer um zoom ótico até 10x.