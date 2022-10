A Apple tem estado a testar novas formas e nova combinações de tamanho e o iPhone 14 Plus é a prova disso mesmo. Depois de termos visto o modelo mini no ano passado, a empresa decidiu apostar num modelo de maiores dimensões, mas com os argumentos do modelo base.

Tudo pontava para que fosse um sucesso, mas agora a verdade começa a tomar outra forma. Informações revelam que a Apple terá colocado uma pausa na produção do iPhone 14 Plus. A empresa quer reavaliar esta proposta e repensar o seu futuro.

Produção do iPhone 14 Plus em pausa?

A Apple terá avaliado muito dos fatores antes de criar o iPhone 14 Plus. Este é o herdeiro natural do modelo mini, disponível no ano passado, mas agora com uma nova dimensão e com um ecrã de dimensões ainda mais generosas e com outros argumentos, sempre associado a algo diferente do modelo base.

Este smartphone estará agora a ser colocado em causa pela própria Apple e estará a ter a sua linha de produção alterada de forma drástica. Informações vindas diretamente da cadeia de produção dão conta de que a Apple terá colocado o iPhone 14 Plus em pausa.

Apple quer reavaliar este smartphone

Esta é uma mudança radical, dada a aposta que a Apple fez neste novo smartphone. A sua produção vai assim parar e a produção vai passar a apostar e a estar focada nos dois modelos mais poderosos, o iPhone 14 Pro e o Pro Max.

Finally, we note at the end of the story that while at least one supplier also has been told to boost iPhone 14 Pro and Pro Max parts production, it's insignificant when compared with the same amount of parts for units they are cutting for the iPhone 14 Plus. — Wayne Ma (@waynema) October 18, 2022

Curiosamente, este cenário estava já estava a ser vaticinando desde o momento em que o modelo Plus chegou ao mercado. Os números de reservas e vendas deste smartphone estiveram sempre muito abaixo do esperado e do que eram os planos definidos pela Apple.

O futuro do Plus estará já traçado

Ao mesmo tempo, e do que é também avançado, a Apple terá já os seus planos para o próximo ano definidos. A marca irá manter o modelo Plus e apostar nesta dimensão e na diferença que faz face ao modelo base.

Sem dados concretos de vendas dos diferentes modelos dos smartphones da Apple fica complicado avaliar a prestação do iPhone 14 Plus. Ainda assim, parece óbvio que este modelo não estará a funcionar e os utilizadores focam-se mais nos modelos Pro, com muito maior desempenho.