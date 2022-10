Plataformas de criptomoedas da África do Sul serão licenciadas em 2023

O tema das criptomoedas já não é tão comum nas notícias tecnológicas como foi há alguns meses até esta parte. Tal deve-se a vários fatores, mas em especial à acentuada desvalorização que estas moedas digitais têm apresentado e também pelo facto de a mineração já não estar a ser feita através de placas gráficas.

Mas tal não significa que estes criptoativos não continuem em alta e a cativar o interesse dos utilizadores e dos governos. E de acordo com as mais recentes informações, as plataformas de criptomoedas na África do Sul serão licenciadas no próximo ano de 2023.

Plataformas de criptomoedas sul-africanas devem ser licenciadas em 2023

Segundo as informações recentes, as empresas financeiras do segmento das criptomoedas na África do Sul vão necessitar de solicitar uma licença entre o dia 1 de junho e o dia 20 de novembro do próximo ano de 2023. A informação foi avançada pela entidade reguladora de conduta financeira do país, nesta quinta-feira (20) e adiantou que essa mesma licença vai permitir que estas plataformas de moedas digitais possam funcional legalmente na região.

Por outro lado, numa declaração feita na quarta-feira por Eugene Du Toit, diretor do Departamento de Estruturas Regulatórias da Autoridade de Conduta do Setor Financeiro, foi dito que o facto de os criptoativos serem produtos financeiros não significa que sejam legais. Ele adianta mais e diz que:

Não estamos a legitimar os ativos de criptomoedas. Não estamos a dar crédito aos ativos de criptomoedas.

Esta medida vai também permitir que as autoridades combatam as fraudes e protejam os clientes, ação que antes não tinham poder para o fazer, segundo Unathi Kamlana, diretor da entidade reguladora.

No entanto, Kamlana diz que esta declaração não abrange a tecnologia NFT (Token Não Fungível), uma vez que esta atua mais como investimento tradicional de arte. Mas adianta que a mesma vai continuar a ser monitorizada.

Estima-se que este licenciamento das criptomoedas possa também trazer algumas mudanças positivas para o país ao nível financeiro.