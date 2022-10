Com desenvolvimentos próprios, a Huawei tem conseguido superar a ausência do suporte da Google e criar a sua proposta, a EMUI, que agora traz novidades. A gigante criou mais uma versão, que agora apresenta para todos.

A MIUI 13 surge como uma surpresa e revela muitas novidades que a Huawei criou para os seus smartphones. Esta foi agora revelada e traz novos widgets, atalhos e muitas mais novidades.

Apesar de ter já o HarmonyOS a ser desenvolvido e usado, a Huawei insiste em manter, pelo menos na Europa, a EMUI 13 como novidade. Este é um sistema dedicado maioritariamente para os novos smartphones da marca, mas que provavelmente será lançado para os modelos mais antigos.

Sem grandes informações de fundo reveladas, a EMUI 13 da Huawei parece trazer muitas novidades para a interface do utilizador. Além disso, garante ainda um elevado dos padrões de segurança, para assim conseguir proteger os utilizadores e os seus dados.

A primeira grande novidade está mesmo nos novos widgets, que conseguem dar à EMUI 13 um visual mais moderno. A marca garante-lhes animações mais fluidas e assim tornam-se mais apelativos de usar. Estes podem agora ser sobrepostos e assim ocupar menos espaço no ecrã do smartphone.

Há ainda a possibilidade de criar pastas inteligentes de apps dinâmicas, o que permite agrupar e ter aqui as mais usadas, com tamanho variável. A partilha fica também mais simples com o simples arrastar de um conteúdo para a zona superior do ecrã, seja uma imagem, um texto ou qualquer outro.

O Super Dispositivo da Huawei foi também aprimorado e tem agora suporte para ainda mais dispositivos recentes. Outra melhoria que agora surge é a possibilidade de partilhar o áudio de um dispositivo entre 2 utilizadores, sempre via Bluetooth.

Claro que a privacidade e a segurança são ainda um foco e por isso a EMUI 13 tem muito dedicado. Contem ainda com uma gestão de armazenamento muito aprimorada na EMUI 13. Por agora, e do que está disponível, ainda não existe uma data para o lançamento desta versão no mercado.