A Canonical tem apostado muito no seu Ubuntu, tornado-o já como uma referência no mundo Linux. Esta é, provavelmente, a distribuição mais instalada e usada, garantindo aos utilizadores uma experiência mais simples do que a concorrência oferece.

É precisamente o Ubuntu que agora parece estar debaixo de fogo, com muitas queixas dos utilizadores. A razão é simples e, mais uma vez, foca-se na publicidade que está a ser mostrada neste sistema operativo.

Apesar de estar centrada num universo associado ao open-source, a Canonical é uma empresa e quer garantir que alguns dos seus serviços são rentáveis. Ainda assim o Ubuntu é uma referência no universo Linux e por isso uma das distribuições que mais agrada aos utilizadores.

Este sistema e a sua criadora estão agora a ser muito criticados, tudo por culpa de uma mudança realizada. A Canonical passou a ter publicidade própria num componente do Ubuntu, resumindo-se uma simples mensagem, mas que tenta que os utilizadores usem parte dos seus serviços.

Como pode ser visto na publicação feita no Reddit, e que está também noutros locais da Internet, a Canonical está a propor a utilização do Ubuntu Pro. Esta não deveria estar neste componente essencial e ainda menos a promover um serviço de atualizações extras e mais alargadas e que acaba por ter um custo para os utilizadores.

Tem havido dentro da comunidade alguma troca de mensagens mais acesas, em especial por estar a ser usado esta forma de incentivar os utilizadores a usar este serviço. Nem todos entendem isto desta forma e apontam o dedo como sendo publicidade descarada a esta proposta.

sudo rm /var/lib/ubuntu-advantage/messages/apt-pre-invoke-no-packages-apps.tmpl

Quem estiver desagradado de ter este extra que a Canonical resolveu adicionar, tem uma forma simples de o remover. Bastará executar o comando acima num terminal do Ubuntu e este ficheiro com esma mensagem será removido. Não existe, no entanto, a garantia de que a Canonical não traga de volta a mensagem e a publicidade mais tarde.

Na verdade, este é apenas mais um caso de publicidade no Ubuntu. A Canonical tem algum histórico destas situações, que levam sempre ao mesmo desagrados dos utilizadores. Por norma é removido, mas a diferença agora é que se está a promover a si própria e a um serviço seu.