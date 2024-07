A segurança dos sistemas, das redes e das pessoas é fundamental. No mundo digital há vários mecanismos de proteção, sendo que para uma rede de dados, uma ou mais firewalls devem ser sempre uma opção. No mundo Open Source há várias soluções para o efeito. Aqui fica um TOP 5 distribuições Linux para criar uma Firewall Open Source.

A distribuição Linux IPFire permite implementar facilmente serviços de firewall, proxy, file server, VPN e outros serviços de rede.

O IPFire pode ser instalado numa máquina ou executado a partir de um CD, ou dispositivo de armazenamento USB. É direcionado para redes de dados de empresas ou para redes domésticas.

O pfSense é uma solução gratuita, baseada no FreeBSD, que permite transformar qualquer máquina num super e potente router/firewall. Esta plataforma é bastante popular e adaptável a qualquer cenário de rede de dados (ex. rede doméstica, rede empresarial, rede universitária, etc).

O projeto pfSense iniciou-se em 2004, como um fork do popular m0n0wal, tendo como principal objetivo transformar um simples PC ou uma máquina virtual num autêntico router/firewall, não dependendo de qualquer hardware específico.

O OPNsense é uma plataforma de firewall e routing baseada em FreeBSD, de código aberto, fácil de usar. A distro OPNsense inclui a maioria das funcionalidades disponíveis em firewalls comerciais.

Este projeto começou como um fork do pfSense e do m0n0wall em 2014, sendo que o primeiro lançamento oficial aconteceu em janeiro de 2015.

O ClearOS é um sistema operativo direcionado para pequenas empresas. É baseado no CentOS da Red Hat Enterprise Linux, e oferece funcionalidade de servidor, rede e gateway. É uma boa alternativa Linux de baixo custo para o Windows Small Business Server. Oferece também funcionalidades avançadas de firewall.

VyOS é um sistema operativo baseado no Debian GNU/Linux. Disponibiliza uma plataforma de routing e firewall gratuita que pode ser uma interessante alternativa a soluções comerciais, disponíveis no mercado.

O VyOS começou como um fork da comunidade de um projeto descontinuado do Vyatta Core em 2013, com a promessa de manter os valores do software livre e de código aberto.

E são estas as nossas cinco sugestões para distribuições Linux, com as quais podemos implementar facilmente um sistema de firewall