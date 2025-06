Canonical muda desenvolvimento do Ubuntu e lançará atualizações para testar novidades

O Ubuntu é das distribuições Linux mais usadas atualmente, conseguindo em muitos casos substituir o Windows. A Canonical tem a seu cargo os desenvolvimentos das novas versões e revelou agora uma mudança importante. Mensalmente vai lançar atualizações para testar todas as novidades.

Canonical muda desenvolvimento do Ubuntu

A Canonical, criadora do Ubuntu Linux, anunciou que irá lançar versões mensais de desenvolvimento de snapshots, para além das versões beta, release candidate e final. A empresa vai começar a utilizar estes lançamentos de snapshots a partir de hoje, 29 de maio.

Do que foi descrito, haverá quatro snapshots no total durante o ciclo de desenvolvimento do Ubuntu 25.10. Neste caso, o snapshot 2 chegará a 10 de Junho, o snapshot 3 chegará a 15 de Julho e o snapshot 4 a chegar a 19 de Agosto.

Os motivos para a mudança estão relacionados com os processos de lançamento subjacentes que ocorrem nos bastidores. A empresa afirmou que, nos últimos 20 anos, desenvolveu um processo de lançamento com várias salvaguardas, mas é principalmente um processo manual que requer a contribuição de veteranos experientes do Ubuntu.

Snapshots atualizações para testar novidades

A Canonical formou recentemente a Equipa de Gestão de Lançamentos do Ubuntu da Canonical, que irá trabalhar com a Equipa de Lançamentos do Ubuntu, composta por veteranos. Esta irá desenvolver um novo processo para o lançamento de versões do Ubuntu. Os lançamentos de snapshots foram concebidos para dar à nova equipa uma melhor compreensão dos processos existentes.

A empresa afirmou que estes lançamentos mensais de snapshots para o Ubuntu não são lançamentos completos, mas sim marcos selecionados e testáveis ​​do fluxo de desenvolvimento. É também importante esclarecer que o Ubuntu não está a migrar para lançamentos mensais nem a adotar um modelo de lançamento contínuo. Por enquanto, a Canonical está comprometida com os seus lançamentos semestrais e com um lançamento de Suporte de Longo Prazo (LTS) a cada dois anos.

Para quem gosta de aceder às novidades e testar as mais recentes versões de desenvolvimento do Ubuntu, estes snapshots oferecem mais funcionalidades para o fazer. Para os utilizadores comuns do Ubuntu, os snapshots permitem que mais pessoas experimentem as versões do Ubuntu durante o desenvolvimento. Isso pode levar a lançamentos públicos do Ubuntu com menos bugs, caso sejam detetados mais problemas durante o desenvolvimento.