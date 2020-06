O Ubuntu sempre foi uma das distribuições Linux que mais atraiu os utilizadores, quer os mais antigos como os mais recentes. De utilização simples e direta, mostra a forma como a Canonical entende que deve ser um sistema operativo.

Não são conhecidas muitas situações que tenham colocado os utilizadores do Ubuntu desagradados com o que é oferecido, mas uma nova surgiu. Este Linux está a mostrar publicidade, algo que não se esperava que fosse apresentado.

Sendo a escolha quase óbvia para quem quer migrar do Windows para o Linux, o Ubuntu tem-se mantido livre de qualquer publicidade ou patrocínio. A Canonical, empresa responsável pelo seu desenvolvimento, tem conseguido manter este projeto isento.

Publicidade apresentada no motd do Ubuntu?

Informações partilhadas recentemente mostram afinal que este cenário pode ter mudado. Uma publicação no Reddit mostra que o Ubuntu tem estado a mostrar publicidade no motd (Message Of The Day), a informação apresentada no arranque da conta do utilizador.

Mesmo na consola, onde apenas texto é apresentado, está a ser apresentada publicidade, aparentemente a alguns serviços. Claro que a grande maior dos utilizadores ficou descontente com esta aparente mudança, que não foi comunicada.

Situação que não é nova no Linux da Canonical

Apesar de parecer uma situação nova, a verdade é que já anteriormente tinham sido reportadas situações similares no Ubuntu, neste caso na versão server. Já em 2018 tinham surgido mensagens similares no Reddit, a dar conta de publicidade a ser apresentada.

Já antes, em 2017, também uma situação destas foi igualmente reportada, desta vez no sistema de bugs do Ubuntu. Do que é mostrado, a informação presente no motd era focada na Canonical e no próprio sistema operativo. Já aqui o descontentamento foi grande.

Naturalmente que existe forma de contornar a apresentação desta informação, como é explicado aqui. No entanto, pouco esperavam que a Canonical seguisse este caminho com o Ubuntu, um sistema que a empresa tem sabido manter longe de situações destas.