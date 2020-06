Dica: Como mudar a voz que é usada nas indicações do Google Maps

A maioria dos utilizadores Android instala as apps e não as configura devidamente. Limitam-se a usá-las com as suas opções de base, perdendo muitas vezes a possibilidade de as usar em todo o seu potencial.

Um exemplo desta situação está no Google Maps, onde as opções presentes permitem melhorar muito do que é oferecido. Hoje mostramos como podem alterar uma das opções mais esquecida. Revelamos como podem mudar a voz que é usada nas indicações desta app e deste serviço.

Use uma voz conhecida para o guiar

Há muitas opções presentes no Google Maps que os utilizadores podem explorar. Estas permitem definir se querem usar autoestradas, portagens ou ferries, melhorando assim a utilização geral desta app. Claro que em conjunto com outras funcionalidades, torna-se quase perfeita.

A voz usada no Google Maps ajuda o utilizador a receber informações que o ajudam nas viagens e principalmente a perceber as condições das mesmas. Esta está em português, mas não é a única presente no nosso idioma e que pode igualmente ser usada.

O Google Maps tem várias opções presentes

Para mudar esta voz e assim ter outra, que pode ser também em Inglês, devem abrir o menu do Google Maps, carregando na imagem do utilizador. Depois, devem, entretanto, carregar em Definições, seguida da opção Definições de navegação.

No passo seguinte, devem escolher a opção Seleção de voz, que está no início do menu. Isso fará surgir a lista de idiomas presentes, podendo o utilizador escolher qual dos presentes quer usar. No topo tem as sugeridas e abaixo a lista completa.

Assim fica adaptado ao utilizador

Basta carregar na voz pretendida para que seja de imediato assumida pelo Google Maps. Caso pretendam, podem ouvir um exemplo dessa voz, bastando para isso carregar na opção Reproduzir som de teste, para que seja apresentado o exemplo.

Esta é apenas mais uma das muitas opções e funcionalidades que podem ativar ou configurar. Vão tornar sobretudo o Google Maps melhor de usar e mais adaptado ao que o utilizador pretende e necessita.