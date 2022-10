Há muito que se fala da possibilidade da Apple trazer para o iPad um sistema operativo com mais ofertas e mais propostas. A escolha óbvia parece ser o macOS, mas a verdade é que nunca se materializou.

Ainda assim as novidades estão a chegar e a mudança será grande com o iOS 16, com muitas melhorias. Algo que se pode mudar ainda mais foi agora revelada. Há rumores fortes que o macOS possa chegar a mais uma plataforma e aqui é óbvio que será o iPad a receber. A pergunta é apenas uma: Será que é desta vez?

É desta que o macOS vai chegar ao iPad?

Mesmo sendo um desejo de muitos utilizadores, a Apple tem sido resistente a mudar o iPadOS e o que o seu tablet oferece. É certo que a versao que chega na próxima semana mudará muito no iPad, mas a verdade é que está ainda longe de ser o que muitos esperam.

O que sempre foi pedido foi a chegada do macOS ao tablet da Apple, para assim poder assumir um papel que muitos reclamam há algum tempo. O iPad pode já substituir um PC e isso reforça-se com os SoC M1 e M2, em todas as suas variantes. O rumor agora vem mostrar que afinal a novidade poderá estar muito próxima.

According with my source Apple would be testing a smaller version of macOS exclusively for the new iPad Pro M2!

"Mendocino" should be the codename for macOS 14. A simplified version should be planned for the M2. pic.twitter.com/f4RrainlZ1 — Majin Bu (@MajinBuOfficial) October 20, 2022

Temos assim o substituto do iPadOS

Com o nome de código Mendocino, esta será uma mudança que trará finalmente um modo desktop ao iPad. Não se sabe ainda muito, mas parece certo que terá como base o macOS, numa versão mais minimalista. Isso ofereceria assim uma mudança grande.

Para se ajustar a este espaço e a uma utilização como PC, a interface terá os ícones e outros elementos aumentados em 25%. No campo das apps, estas vão chegar via App Store para o iPadOS e não na loja de apps dedicada ao macOS, como é usado normalmente.

Actually no — Majin Bu (@MajinBuOfficial) October 20, 2022

Apple vai limitar novamente a utilização

Quanto ao suporte, aparentemente estará limitado aos novos equipamentos equipados com o SoC M2 da Apple. Falamos assim do novo iPad Pro, que faz uso desta nova proposta. Ficam assim de fora os equipamentos anteriores, algo que já aconteceu recentemente com o iPadOS 16 e o Stage Manager.

Não existe muita informação sobre esta possível alteração no sistema operativo do iPad. Será certamente um passo importante para que este tablet assuma novos espaços, acabando eventualmente por competir com o MacBook Air e outras propostas concorrentes no mercado.